На вантовом мосту перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) на участке между транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск (Октябрьская набережная) и транспортной развязкой на пересечении с проспектом Обуховской Обороны (км 56+282 - км 57+231 внутреннего кольца) будут перекрыты две полосы движения.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Генеральный подрядчик: ООО «Техносфера Инжиниринг».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.