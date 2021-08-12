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Питерец.ру » Общество » Православный активист ударил Невзорова по щеке

Православный активист ударил Невзорова по щеке

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
nsn.fm
Православный фанатик защищал веру с помощью физического воздействия

В Нагорной проповеди Христос призывал подставить другую щеку, если тебя ударили. Это не всегда следует понимать буквально. Библия не призывает оставаться безучастным, если на тебя нападают. Слова Христа означают, что тебе не следует обижаться на оскорбления.

Однако не все верующие правильно понимают эту истину. Встречаются люди, которые заходят в своем религиозном рвении слишком далеко. Они защищают веру агрессивно, нарушая постулаты Библии.

«Питерец.ру» сообщает, что атеист Александр Невзоров подвергся нападению во время съемок «Невзоровских сред». К нему подошел молодой мужчина и отвесил пощечину за оскорбления чувств верующих.

Конечно, Невзоров не раз критиковал церковь. Некоторые его передачи, публикации и высказывания можно и вовсе назвать богохульными. Но это не дает кому-то права оскорблять этого человека.

Интересно, что Невзоров отреагировал на происходящее достойно. Он попросил не задерживать своего обидчика. Парадокс в том, что «подставить другую щеку» решился именно воинствующий атеист, выступающий против церкви, а не верующий.

К сожалению, такие фанатики позорят церковь и дает повод людям вроде Невзорова еще больше критиковать христианство. Нужно быть цивилизованным человеком и доносить свои взгляды без агрессии.

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