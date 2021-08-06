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Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе до конца ноября перекроют одну полосу движения

На КАД между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе до конца ноября перекроют одну полосу движения

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Опубликовал: Вадик Котов
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На участке внешнего кольца КАД между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе до конца ноября перекроют одну полосу движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее – КАД), на участке внешнего кольца, между транспортной развязкой на пересечении с проспектом Энгельса  и транспортной развязкой на пересечении с Выборгским шоссе (км 21+575 – км 20+650 и км 19+741 – км 18+887 внешнего кольца), во Всеволожском районе Ленинградской области будет перекрыта одна полоса движения.

«В связи с производством работ по строительству съезда и заезда на внешнее кольцо КАД в период с 11 августа по 21 ноября 2021 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности и первая полоса, а по второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке дороги всего три полосы для движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Генеральным подрядчиком объекта является ООО «Северо-Западная энерго-ресурсная компания», которая гарантирует обеспечение безопасности дорожного движения на период производства работ» - добавил Пузыревский.

Наименование объекта: Выполнение работ по строительству объекта: «Строительство I очереди МФК «Евроград» в юго-западной части дер. Порошкино МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района ЛО. Съезды и въезды на внешней стороне КАД (ПК 1061 – ПК 1102)» Первый этап (с ограничением движения на основном ходе КАД).

Строительство съезда и заезда на КАД обеспечит подъезд к объекту ЖК "Морошкино" и транспортную доступность к существующим объектам на юго-западе Всеволожского района.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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