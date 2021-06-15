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Питерец.ру » Общество » В фан-зоне добавили туалеты

В фан-зоне добавили туалеты

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
В фан-зоне на Конюшенной увеличили количество туалетов

Обустройство фан-зоны – вопрос, требующий решения множества нюансов. Не футболом же единым жив человек, нам еще различные удобства подавай! В таком местечке должно быть уютно и комфортно. К сожалению, организаторы иногда упускают из вида некоторые моменты.

«Питерец.ру» сообщает, что в футбольной деревне на Конюшенной площади возникла проблема с туалетами. Их оказалось маловато для всех желающих. Это какой тогда праздник получается, если ты вынужден стоять в очереди (не будем говорить для чего)?! В итоге властям пришлось договариваться с Водоканалом, чтобы установить дополнительные туалеты.

К счастью, ситуацию удалось решить, после чего на территории фан-зоны оказалось 40 новых кабин. В итоге туалетный вопрос перестал волновать болельщиков, и они спокойно смогли пребывать на территории футбольной деревни.

Еще для фан-зоны закупили 100 тыс. дополнительных масок. Это крайне важно, поскольку здесь будет усилен контроль за соблюдением эпидемических требований. Напоминаем, что в Петербурге наблюдается рост заболеваемости ковидом. Поэтому власти усиливают меры безопасности.

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