В фан-зоне добавили туалеты

Обустройство фан-зоны – вопрос, требующий решения множества нюансов. Не футболом же единым жив человек, нам еще различные удобства подавай! В таком местечке должно быть уютно и комфортно. К сожалению, организаторы иногда упускают из вида некоторые моменты.

«Питерец.ру» сообщает, что в футбольной деревне на Конюшенной площади возникла проблема с туалетами. Их оказалось маловато для всех желающих. Это какой тогда праздник получается, если ты вынужден стоять в очереди (не будем говорить для чего)?! В итоге властям пришлось договариваться с Водоканалом, чтобы установить дополнительные туалеты.

К счастью, ситуацию удалось решить, после чего на территории фан-зоны оказалось 40 новых кабин. В итоге туалетный вопрос перестал волновать болельщиков, и они спокойно смогли пребывать на территории футбольной деревни.

Еще для фан-зоны закупили 100 тыс. дополнительных масок. Это крайне важно, поскольку здесь будет усилен контроль за соблюдением эпидемических требований. Напоминаем, что в Петербурге наблюдается рост заболеваемости ковидом. Поэтому власти усиливают меры безопасности.