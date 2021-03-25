Без света на час останутся 40 зданий в Петербурге

27 марта в «Час Земли» в Петербурге отключат подсветку более 40 знаковых зданий и сооружений.

Отключение традиционно произойдёт в 20:30. Без света останутся Эрмитаж, Главный штаб, Кунсткамеру, Меншиковкий дворец, Институт Культуры, Дворцовый, Благовещенский, Троицкий, Биржевой мосты.

В этом году акция посвящена теме открытости экологической информации и пройдет под слоганом #откройся. Сегодня «Час Земли» – самая массовая акция на планете. В ней ежегодно принимают участие 188 стран и более 2 миллиардов человек. В тысячах городов по всей планете символически погаснет свет и электроприборы на один час. Кроме того, самые известные архитектурные памятники мира погасят свою подсветку, чтобы выразить неравнодушие к будущему нашей планеты.

В молодежном пространстве «Легко» в течение этого часа участников и гостей акции ждет яркое эффектное шоу с использованием лазерных, огненных и световых спецэффектов от мастеров перформанса арт-команды Elements Show и творческой группы «Прана». Шоу обещает подарить невероятную атмосферу благодаря современным светомузыкальным технологиям и профессиональным артистам жанра.

Также на территории «Легко» установлены контейнеры по раздельному сбору мусора и пункт приема использованных батареек от партнеров акции – экологического движения «РазДельный Сбор».