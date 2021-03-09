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Питерец.ру » Общество » Окунулась с рекордом

Окунулась с рекордом

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
fontanka.ru
Петербурженка установила необычный рекорд

Петербурженка Мария Ольшевская установила необычный рекорд. Она нырнула в прорубь и задержала дыхание в ледяной воде на 4 минуты 17 секунд. Причем Мария сделала это без специального костюма, поскольку была только в маске и купальнике. Это уникальное достижение было занесено в Книгу рекордов Гиннеса.

Ольшевская является специалистом по фридайвингу. Она принимала участие в чемпионатах мира по данной дисциплине. Однако даже спортсменке такого уровне понадобилось 1,5 года тренировок, чтобы установить этот рекорд.

«Питерец.ру» отмечает, что до сих пор никому не удавалось погрузиться в ледяную воду без специальных приспособлений на такое время. Так что достижение Марии является по-настоящему уникальным.

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