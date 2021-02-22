ента новостей

15:27
В Петербурге пенсионер отдал аферистам почти 4,5 миллиона рублей
15:18
В Ленобласти строится современная ветеринарная клиника
15:15
В Петербурге коммунисты поддержали пикетами осужденного испанского рэпера
15:03
В Ленинградской области среди военнослужащих ЗВО стартовал первый этап конкурса «Инженерная формула»
08:22
Куда ехать на праздники?
07:59
Город под Петербургом
23:04
Пангос стал героем концовки победного для «Зенита» матча Евролиги в Белграде
22:52
В СПбГУ представят уникальные материалы Русских Туркестанских экспедиций начала XX века
18:57
Специалисты РХБ защиты Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели лагерный сбор
18:55
В Петербурге стартовали матчи военной футбольной лиги
18:53
5646 заявок петербуржцев выполнили волонтеры акции #МыВместе
11:20
В Ленобласти изнасиловали 76-летнюю пенсионерку
11:14
Наука может быть простой, интересной и познавательной!
11:10
Психоневрологический интернат №7 получил в подарок более 100 книжных изданий
11:08
В Ленобласти подросток изнасиловал 3-летнего мальчика
10:39
В Ленобласти задержали подозреваемого в покушении на мошенничество
08:22
Подорожали овощи
07:43
Почему санкционку не раздают бедным?
20:57
В Петербурге состоялось награждение офицеров ЗВО в преддверии профессионального праздника
19:08
Победители конкурса «Мой город – мои возможности» обсудили планы на будущее
19:05
Более 27 тысяч военнослужащих и членов их семей в ЗВО прошли полную вакцинацию от COVID-19
19:02
В Петербурге состоялась премьера самой родной комедии «Батя»
15:53
В Петербурге пресекли международный канал поставки кокаина
15:50
Пожар в Подпорожье превратил в руины половину дома
15:44
В Петербурге в консульстве Украины охранника ранили ножом
12:14
В Ленобласти задержан подозреваемый в разбое и серии краж из домов в Петродворцовом районе
12:10
В Ленобласти сотрудники полиции пресекли производство и розлив нелегального алкоголя
11:59
Проект для детей-инвалидов «Круг доверия. Расширяем границы»
11:55
На трассе «Скандинавия» введут шесть полос движения
10:42
В Ленобласти у пенсионерки аферисты от имени Сбера забрали 120 тысяч рублей
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге коммунисты поддержали пикетами осужденного испанского рэпера

В Петербурге коммунисты поддержали пикетами осужденного испанского рэпера

0
45
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗакС.Ру
Петербургские коммунисты поддержали пикетами осужденного испанского рэпера

Члены петербургского отделения КПРФ встали в одиночные пикеты перед знанием испанского консульства, выражая протест против уголовного преследования рэпера и сторонника левых идей Пабло Хаселя. Коммунисты считают, что их единомышленник в Европе, регулярно и публично критикующий монархию, социальное расслоение и капиталистический строй, с 2018 года страдает именно за свои убеждения. Его осудили на 9 месяцев заключения за оскорбление короля и поддержку террористических сил в социальных сетях.

"Международная солидарность, взаимная поддержка – важная составляющая коммунистической идеологии, основа интернационализма. <...> Сегодня мы видим, как наши власти пытаются цензурировать всё, до чего могут дотянуться, за высказывание на своей личной страничке в соцсети можно получить срок. В Испании – ничем не лучше", - приводятся слова главы Василеостровского райкома партии Василия Кривоноса.

Он подчеркнул, что КПРФ стоит на принципах свободы слова, борется за эту свободу, тогда как по всей Европе, включая Россию, ее встречают "цензура, дубинки, изоляторы и тюрьмы".

Источник: ЗакС.Ру
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

22-01-2015, 07:56
«Коммунисты России» требуют вернуть памятники Ленина на все вокзалы города
4-04-2019, 23:11
Как коммунисты к Конституционному суду ходили
22-09-2015, 11:56
Коммунисты возмущены
16-08-2019, 17:06
Бортко и Ходунова выступили на митинге КПРФ 15 августа
19-07-2019, 22:59
Коммунисты озабочены «дачными» участками на губернаторских выборах
31-01-2021, 16:10
В Петербурге на несанкционированной акции задержан рэпер Оксимирон

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
339
6-02-2021, 16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
0
448
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
0
376
3-02-2021, 11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
0
615
28-01-2021, 10:42
Смертельное ДТП на трассе Кола в Бокситогорском районе Ленобласти
Наверх