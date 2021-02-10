Почему медленно строят метро?

«Питерец.ру» сообщает, что депутат Ирина Иванова рассказала о причинах долгого строительства метро. По ее словам, задержка при строительстве петербургской подземки происходит из-за недостатка бюджетных средств, а также по причине смены подрядчика.

Произошло удорожание строительства. При этом банк не собирается идти ни на какие уступки. Там готовы предоставлять только кредитные средства, что подразумевает начисление процентов. Еще при переходе к другому подрядчику приходится вносить коррективы в проекты, что сказывается на стоимости.

Также в сложившейся ситуации у города просто нет денег на метро. В результате строительство подземки идет слишком медленно или вообще не осуществляется.