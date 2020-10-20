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Питерец.ру » Общество » В Петербурге ищут тестировщика развлечений

В Петербурге ищут тестировщика развлечений

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Опубликовал: bochar
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Фото:
pixabay.com
На популярном портале поиска работы HeadHunter опубликована вакансия тестировщика развлечений.

В обязанности тестировщика будут входить различные активности – посещение дайвинг-центра, прогулки верхом, участие в перформанс-квестах, гонки на машинках багги по пересеченной местности и многие другие «приятности». Работодатель – агрегатор развлечений ActiVilla – предлагает соискателям стабильную заработную плату и компенсацию расходов на билеты.
Задачей тестировщика будет проверка качества услуги. Зафиксировать свои впечатления предстоит в специальном чек-листе.
Работодатель предполагает, что кандидат будет обладать стрессоустойчивостью и иметь крепкое здоровье, ведь для проверки некоторых развлечений потребуется физическая подготовка. Например, для таких экстремальных задач, как прыжок с парашютом.
Особое внимание работодатель обещает уделить кандидату, который ведет собственный блог или Youtube-канал на тему активного отдыха.
«Развлекаться» предстоит постоянно: специалисту придется один-два раза в день выезжать на различные мероприятия, а также успевать заполнять чек-листы и отправлять их на проверку.

Источник: HeadHunter
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