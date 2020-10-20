В Петербурге ищут тестировщика развлечений

В обязанности тестировщика будут входить различные активности – посещение дайвинг-центра, прогулки верхом, участие в перформанс-квестах, гонки на машинках багги по пересеченной местности и многие другие «приятности». Работодатель – агрегатор развлечений ActiVilla – предлагает соискателям стабильную заработную плату и компенсацию расходов на билеты.

Задачей тестировщика будет проверка качества услуги. Зафиксировать свои впечатления предстоит в специальном чек-листе.

Работодатель предполагает, что кандидат будет обладать стрессоустойчивостью и иметь крепкое здоровье, ведь для проверки некоторых развлечений потребуется физическая подготовка. Например, для таких экстремальных задач, как прыжок с парашютом.

Особое внимание работодатель обещает уделить кандидату, который ведет собственный блог или Youtube-канал на тему активного отдыха.

«Развлекаться» предстоит постоянно: специалисту придется один-два раза в день выезжать на различные мероприятия, а также успевать заполнять чек-листы и отправлять их на проверку.