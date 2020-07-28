Михаил Скипский более не состоит в комиссии по работе с детьми и молодёжью МАК «Что?Где?Когда?»

Глава ассоциации клубов «Что?Где?Когда?» Андрей Козлов опубликовал в интернете заявление, которое «Питерец.ру» считает реакцией на развернувшееся обсуждение поведения петербуржца Михаила Скипского. Козлов, в частности, заявил, что по личному заявлению Скипского его освободили от работы с подрастающим поколением знатоков.

Ранее несколько подопечных Скипского заявили о неподобающем поведении своего наставника. Сразу несколько уже совершеннолетних девушек заявили, что получали от Скипского, который преподавал у них или тренировал, недвусмысленные предложения. После того, как скандал вокруг Скипского набрал обороты, разгорелся конфликт внутри так называемой МАК ЧГК. Ряд членов клуба обратились с просьбой расследовать обнародованные против Скипского обвинения и заодно отстранить его самого от работы с молодёжью.

Структура «Что?Где?Конда?» выглядит довольно запутано. Эксклюзивными правами на бренд владеет вдова Владимира Ворошилова Наталья Стеценко. Помимо мер по отношению к Скипскому стало известно о том, что глава дисциплинарной комиссии ассоциации клубов Уварова покинула этот пост. А комиссия по этике была расформирована после скандала с участием Друзя и Бера.