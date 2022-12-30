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Питерец.ру » Спорт » Легендарный бразильский футболист Пеле скончался в возрасте 82 лет

Легендарный бразильский футболист Пеле скончался в возрасте 82 лет

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Пеле, легенда бразильского футбола, умер в возрасте 82 лет

Пеле, легенда бразильского футбола, выигравший три чемпионата мира и ставший первой мировой иконой этого вида спорта, умер в возрасте 82 лет.

«Все, чем мы являемся, — это благодаря вам», — написала его дочь Кели Насименто в посте в Instagram под изображением членов семьи, держащихся за руки Пеле. «Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром.»

Пеле был госпитализирован в Сан-Паулу в конце ноября с респираторной инфекцией и осложнениями, связанными с раком толстой кишки. На прошлой неделе в больнице сообщили, что его здоровье ухудшилось по мере прогрессирования рака. Согласно заявлению больницы Альберта Эйнштейна, он умер в четверг от полиорганной недостаточности из-за прогрессирования рака толстой кишки.

Уже более 60 лет имя Пеле является синонимом футбола. Он сыграл на четырех чемпионатах мира и является единственным игроком в истории, выигравшим три, но его наследие простирается далеко за пределы его трофеев и выдающихся результатов.

«Я родился, чтобы играть в футбол, точно так же, как Бетховен родился, чтобы писать музыку, а Микеланджело родился, чтобы рисовать», — сказал Пеле.

Первый клуб Пеле, «Сантос», отреагировал на новость в Твиттере словами «вечный» рядом с изображением короны.

Бразильский футболист Неймар сказал, что Пеле «все изменил». В посте в Instagram он написал: «Он превратил футбол в искусство, в развлечение. Он дал голос бедным, чернокожим и особенно: Он сделал Бразилию видимой. Футбол и Бразилия подняли свой статус благодаря королю!» добавил он.

Звездный португальский нападающий Криштиану Роналду выразил соболезнования Бразилии в посте в Instagram, сказав, что «простого «прощай» с вечным королем Пеле никогда не будет достаточно, чтобы выразить боль, которая в настоящее время охватывает весь футбольный мир».

Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» сказал о смерти Пеле: «Король футбола покинул нас, но его наследие никогда не будет забыто».

Бывший английский футболист Джефф Херст написал в Твиттере о своих воспоминаниях о Пеле, назвав покойную звезду «без сомнения лучшим футболистом, против которого я когда-либо играл (а Бобби Мур был лучшим футболистом, с которым я когда-либо играл). Для меня Пеле остается величайшим игроком всех времен, и я горжусь тем, что был с ним на поле. Покойся с миром, Пеле, и спасибо».

Вступающий в должность президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в Твиттере выразил свое почтение Пеле, сказав, что «немногие бразильцы восприняли имя нашей страны так далеко, как он».

«Каким бы ни был этот язык отличным от португальского, иностранцы со всех уголков планеты вскоре нашли способ произносить волшебное слово: «Пеле», — добавил Лула.

Публичные поминки в честь Пеле пройдут в понедельник на стадионе Урбано Калдейра, широко известном как Вила Бельмиро и домашнем стадионе футбольного клуба Сантос, в бразильском штате Сан-Паулу, согласно заявлению футбольного клуба Сантос в четверг.

На рассвете понедельника тело Пеле будет перевезено из больницы Альберта Эйнштейна на стадион. Гроб с телом легенды футбола будет установлен в центре поля.

Поминки в Вила-Бельмиро будут продолжаться до 10:00 вторника по местному времени (8:00 по восточному времени), после чего похоронная процессия пронесет гроб Пеле по улицам города Сантос, в том числе по улице, где находится 100-летняя мать Пеле, Селеста. Арантес, жив.

Кортеж продолжит путь к месту последнего упокоения Пеле, кладбищу Memorial Necrópole Ecumênica в Сантосе, где состоятся частные похороны, предназначенные для членов семьи.

Источник: CNN
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