Не только у сборной России проблемы на чемпионате Европы по футболы

Только что сборная Венгрии проиграла португальцам с тем же счётом 0:3, с которым Россия уступила Бельгии. Таким образом венгры попали в компанию пока что главных аутсайдеров континентального первенства – Турции и России. У всех этих команд по итогам стартового тура 0 очков и 0–3 по разнице мячей.

«Питерец.ру» посмотрел на другие матчи, чтобы убедиться, что результативно ошибаться может не только защитник сборной России Семёнов. В поединке чехов и шотландцев произошёл редкий для турниров такого уровня курьёз: команда пропустила с центра поля. Гол-шедевр исполнил нападающий чешской сборной Патрик Шик, а ведь шотландские ворота защищает многоопытный Дэвид Маршалл (36 лет).

После этого не отметился забитым голом за сборную Польши в стартовом матче чемпионата Европы Роберт Левандовски. А ведь за «Баварию» грозный польский форвард в этом году забивал с фантастической регулярностью. Ещё один конфуз мог случиться с испанцами, которые довольствовались лишь ничьей со сборной Швеции. Более того, будь поудачливее бывший форвард «Краснодара» Маркус Берг, «Красная Фурия» могла бы и проиграть.