ента новостей

23:07
Панарина отметили в качестве лучшего в своём амплуа в НХЛ вслед за Василевским
19:09
Общественники предлагают оптимизировать маршрутизацию онкологических больных
14:41
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют два съезда
14:39
В порту Петербурга проверили 66 тонн манго из Бразилии
14:20
Петербургский вуз провёл первые в городе церемонии вручения дипломов оффлайн
14:11
В Приморском районе женщина выпала с 9-го этажа
14:04
В Ленобласти продолжаются «рейды чистоты»
12:25
Ленобласть сокращает стационары для пациентов с коронавирусной инфекцией
12:17
Благотворительная акция «Дар знаний»
10:22
В Петербурге супруги-пенсионеры стали жертвами мошенников
09:48
Правила общепита
09:05
Шнуров в Думе?
23:00
Арбитр Иванов – в центре скандала после кубковой победы «Зенита» над «Спартаком»
15:22
На развязке КАД с Парашютной улицей перекроют два съезда
14:05
В Курортном районе ликвидирована подпольная нарколаборатория
13:59
В Колпино на пожаре погибли два человека
13:50
В день проведения парада ВМФ будет введён запрет на проезд по КАД
09:12
Уличные кафе заработали
07:08
Почему задания для ЕГЭ составляют «двоечники»?
19:18
Владимир Путин поздравил с 75-летием Алексея Рыбникова
11:55
В Петербурге раскрыто два эпизода мошенничества в сфере эзотерики
11:47
В Петербурге пенсионер отдал мешенникам 9000 долларов за «спасение» родственника
10:47
На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют съезд
10:06
Вишневский раскритиковал новую схему
09:38
Наступил свадебный бум
16:53
На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют съезд
15:05
В Тосненском районе продолжается работа по профилактике пожаров среди населения
14:55
В Петербурге задержан налетчик на отделение банка
14:22
В Петербурге в связи с проведением футбольного матча ограничат движение транспорта
12:14
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам полмиллиона рублей
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Спорт » Панарина отметили в качестве лучшего в своём амплуа в НХЛ вслед за Василевским

Панарина отметили в качестве лучшего в своём амплуа в НХЛ вслед за Василевским

0
55
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
reuters.com
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оказался лидером рейтинга крайних нападающих.

Телесеть NHL Network вслед за Андреем Василевским отметила и Артемия Панарина. Если голкипера «Тампа-Бэй» заокеанские эксперты назвали лучшим голкипером Лиги прямо сейчас, то «Рейнджер» Панарин возглавил рейтинг вингеров – крайних нападающих.

В первой двадцатке позади Панарина расположились ещё два российских хоккеиста – Никита Кучеров (№ 3) и Александр Овечкин (№ 4). «Питерец.ру» подчёркивает, что речь идёт именно о текущем состоянии дел в НХЛ, иначе конкурировать с Овечкиным мог бы разве что Патрик Кэйн из «Чикаго».

Кто же ещё котируется среди крайних (левых или правых – не важно)? Вторым признали чеха Давида Пастрняка («Бостон»), Кэйн замкнул первую пятёрку. Вслед за одноклубником Пастрняка Брэдом Маршандом и игроком «Торонто» Митчем Марнером на 8-е место поставили Джонатана Юбердо из «Флориды». Бывший форвард СКА Владимир Тарасенко, по прежнему защищающий цвета «Сент-Луиса», получил 19-ю позицию. Сползли вниз в глазах экспертов такие признанные звёзды Лиги, как Джонни Годро и Клод Жиру.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

29-01-2016, 20:45
Артемий Панарин — новичок года по версии тренеров НХЛ
23-03-2019, 14:49
У Панарина и «Коламбуса» проблемы: клуб может не попасть в плей-офф НХЛ
26-12-2014, 23:12
Владимир Тарасенко — автор «шайбы года» в НХЛ
2-07-2019, 17:47
Богатый «рейнджер» Артемий Панарин
8-10-2015, 14:02
Панарин сразу взялся за дело в НХЛ, но «Чёрные Ястребы» проиграли
15-04-2019, 23:22
Кучеров и Малкин близки к провалу в Кубке Стэнли

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
500
9-07-2020, 12:15
В ДТП в Ленобласти погибли два человека
0
464
8-07-2020, 14:14
В ДТП в Ленобласти погиб 12-летний мальчик из Петербурга
0
409
7-07-2020, 12:10
В Петербурге иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
0
451
6-07-2020, 10:16
В Петербурге на КАД произошло смертельное ДТП
Наверх