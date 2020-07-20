Панарина отметили в качестве лучшего в своём амплуа в НХЛ вслед за Василевским

Телесеть NHL Network вслед за Андреем Василевским отметила и Артемия Панарина. Если голкипера «Тампа-Бэй» заокеанские эксперты назвали лучшим голкипером Лиги прямо сейчас, то «Рейнджер» Панарин возглавил рейтинг вингеров – крайних нападающих.

В первой двадцатке позади Панарина расположились ещё два российских хоккеиста – Никита Кучеров (№ 3) и Александр Овечкин (№ 4). «Питерец.ру» подчёркивает, что речь идёт именно о текущем состоянии дел в НХЛ, иначе конкурировать с Овечкиным мог бы разве что Патрик Кэйн из «Чикаго».

Кто же ещё котируется среди крайних (левых или правых – не важно)? Вторым признали чеха Давида Пастрняка («Бостон»), Кэйн замкнул первую пятёрку. Вслед за одноклубником Пастрняка Брэдом Маршандом и игроком «Торонто» Митчем Марнером на 8-е место поставили Джонатана Юбердо из «Флориды». Бывший форвард СКА Владимир Тарасенко, по прежнему защищающий цвета «Сент-Луиса», получил 19-ю позицию. Сползли вниз в глазах экспертов такие признанные звёзды Лиги, как Джонни Годро и Клод Жиру.