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Питерец.ру » Спорт » Жириновский прокомментировал счёт 10:1 в матче «Сочи» - «Ростов»

Жириновский прокомментировал счёт 10:1 в матче «Сочи» - «Ростов»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ria.ru
Ещё до начала этого поединка к нему было приковано повышенное внимание.

Пока «Зенит» громит в Москве ЦСКА (Малком забил дважды!), «Питерец.ру» вспоминает вчерашний матч между «Сочи» и «Ростовом». Известные обстоятельства вынудили ростовчан выпустить на игру ребят 2003 года рождения, в то время как в основном составе «Сочи» вышли Кокорин, Заболотный, Мевля, Полоз, Набиуллин и Новосельцев.

Однако счёт открыли именно ростовские юноши: Романов отличился уже на 1-й минуте. Но после этого забивали только сочинские футболисты. Кокорин сделал хет-трик а Заболотный и Полоз отметились дублями. Сравнять счёт хозяевам помог автогол ростовчан, во втором тайме поразил ворота гостей и Новосельцев, а итоговый счёт 10:1 установил вышедший на замену Колдунов.

Очень многие отреагировали на матч, где основной состав «Сочи» с неприличным счётом разгромил ростовских юниоров (которых в интернете именовали даже «детьми»). Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал то, что произошло вчера на сочинском стадионе «издевательством». Политик возмущён тем, что руководство Российской Премьер-Лиги и Российского футбольного союза не пошло на перенос матча.

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