ента новостей

15:52
Общественники предлогают увеличить длину веломаршрутов в Петербурге
15:33
Светлана Крючкова отметит 70-летний юбилей гастролями в Москве
13:04
Двух граждан Китая ограбили на Васильевском острове
12:43
В Петербурге ликвидировано подпольное казино
12:00
В Петербурге завершился V Международный женский теннисный турнир
11:24
В Ленобласти нашли под еловыми ветками угнанный Range Rover Evoque
11:08
В Невском районе школьница выпала с 11-го этажа
09:55
В Петербурге задержали водителя сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП
07:34
Благоустройство мусорных баков
07:06
Индекс промышленности вырос
19:32
Вечеринка от лейбла FAT VIBEZ Records
19:28
Конкурс исследовательских работ «Правнуки победителей – 2020»
19:23
В рамках нацпроекта в Карелии и Ленинградской области проложат высоковольтную линию электропередачи
19:20
Злостные нарушители режима инфекционных больниц должны быть привлечены к уголовной ответственности
12:19
В Ленобласти изъяли крупную партию контрафактного алкоголя
12:14
В Петербурге иномарка сбила школьницу
08:54
Снова в лидерах по качеству жизни
08:27
Енот нашелся
20:46
Защитник СКА Токранов сделал хетт-трик в матче с «Салаватом Юлаевым»
19:01
Лекция «От кухни до танка: изменение роли женщины на войне в России в н. 20 века»
18:58
Концерт «Мировые рок хиты на виолончелях»
10:04
Ставки по ипотеке снизились
09:32
Кержаков заплатит 5 миллионов
22:28
Без уволенного накануне Плазы «Зенит» смог победить в Перми
07:26
Разве это молоко?
06:50
Петербург в романтическом топе
23:04
Концерт в Планетарии «Jazz, Love and Stars»
22:05
Финские легионеры внесли решающий вклад в победу СКА над «Торпедо»
17:45
Исторический парк запускает в социальных сетях акцию, приуроченную к 75-летию Великой Победы
17:41
Михаил Романов заверил: на территории Колпинского района не планируется строительство мусоросжигательного завода
Все новости

Это интересно!

Loading...
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Спорт » В Петербурге завершился V Международный женский теннисный турнир

В Петербурге завершился V Международный женский теннисный турнир

0
62
Опубликовал: Вадик Котов
+1
Фото:
Администрация Петербурга
Международный теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy вновь признан лучшим в категории WTA Premier

В Петербурге завершился V Международный женский теннисный турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy. В течение недели, с 10 по 16 февраля, ведущие теннисистки из 25 стран сражались на кортах «Сибур Арены» за звание победительницы турнира. 

По итогам финальных игр победу одержала Кики Бертенс из Нидерландов, защитив свой прошлогодний титул в Санкт-Петербурге. В решающем матче она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счетом 6/1, 6/3.

В парном разряде главный приз завоевал японский дуэт Сюко Аояма и Ина Шибахара. В финале они переиграли Кейтлин Кристиан из США и Алексу Гуарачи из Чили - 4/6, 6/0, 10-3.

В торжественной церемонии награждения призеров St. Petersburg Ladies Trophy принял участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов. Он приветствовал спортсменок и зрителей соревнований от имени Губернатора города Александра Беглова.

«В течение недели Санкт-Петербург был мировой столицей тенниса. Ведь именно здесь, на кортах «Сибур Арены» выступали сильнейшие теннисистки нашей планеты. Отрадно, что год от года этот вид спорта набирает авторитет и популярность в нашем городе», - подчеркнул вице-губернатор.

Он поздравил победительниц St. Petersburg Ladies Trophy с заслуженными наградами и поблагодарил организаторов турнира во главе с генеральным директором Александром Медведевым за высокий уровень подготовки и проведения соревнований.

В ходе церемонии руководству St. Petersburg Ladies Trophy была вручена почетная награда WTA как лучшему турниру в категории Premier по итогам 2019 года. Такого высокого статуса турнир удостоен второй год подряд.  

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

1-02-2018, 22:17
На St. Petersburg Ladies Trophy Квитова обыграла Бегу
1-02-2017, 13:35
Второй круг St. Petersburg Ladies Trophy начался победой Путинцевой над Бек
30-01-2017, 18:50
Анника Бек впервые победил Кики Бертенс на St. Petersburg Ladies Trophy
13-02-2016, 22:11
Бенчич сыграет с Винчи в финале St. Petersburg Ladies Trophy
10-02-2016, 22:18
Иванович победила Гаспарян на St. Petersburg Ladies Trophy
9-02-2016, 20:21
Новости с St. Petersburg Ladies Trophy

Происшествия на дорогах

0
82
Сегодня, 09:55
В Петербурге задержали водителя сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП
0
145
Вчера, 12:14
В Петербурге иномарка сбила школьницу
0
516
10-02-2020, 12:23
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
460
10-02-2020, 12:18
В центре Петербурга иномарка сбила двух пешеходов
Наверх