В Петербурге завершился V Международный женский теннисный турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy. В течение недели, с 10 по 16 февраля, ведущие теннисистки из 25 стран сражались на кортах «Сибур Арены» за звание победительницы турнира.

По итогам финальных игр победу одержала Кики Бертенс из Нидерландов, защитив свой прошлогодний титул в Санкт-Петербурге. В решающем матче она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счетом 6/1, 6/3.

В парном разряде главный приз завоевал японский дуэт Сюко Аояма и Ина Шибахара. В финале они переиграли Кейтлин Кристиан из США и Алексу Гуарачи из Чили - 4/6, 6/0, 10-3.

В торжественной церемонии награждения призеров St. Petersburg Ladies Trophy принял участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов. Он приветствовал спортсменок и зрителей соревнований от имени Губернатора города Александра Беглова.

«В течение недели Санкт-Петербург был мировой столицей тенниса. Ведь именно здесь, на кортах «Сибур Арены» выступали сильнейшие теннисистки нашей планеты. Отрадно, что год от года этот вид спорта набирает авторитет и популярность в нашем городе», - подчеркнул вице-губернатор.

Он поздравил победительниц St. Petersburg Ladies Trophy с заслуженными наградами и поблагодарил организаторов турнира во главе с генеральным директором Александром Медведевым за высокий уровень подготовки и проведения соревнований.

В ходе церемонии руководству St. Petersburg Ladies Trophy была вручена почетная награда WTA как лучшему турниру в категории Premier по итогам 2019 года. Такого высокого статуса турнир удостоен второй год подряд.