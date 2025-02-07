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Питерец.ру » Культура » Выставка петербургского фотохудожника Сергея Щербакова «Осколки»

Выставка петербургского фотохудожника Сергея Щербакова «Осколки»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Музей Достоевского
В Музее Достоевского откроется выставка петербургского фотохудожника Сергея Щербакова «Осколки»

13 февраля в Музее Достоевского состоится открытие выставки петербургского фотохудожника Сергея Щербакова под названием «Осколки».  Это не просто демонстрация фотографий, а глубокое погружение в атмосферу загадочного, многоликого Петербурга, словно сошедшего со страниц произведений великого писателя.  Выставка представляет собой серию черно-белых снимков, мастерски передающих сумрачное очарование северной столицы.  Туман, окутывающий таинственные набережные и уходящие в дымку мосты,  становится не просто элементом пейзажа, а неотъемлемой частью повествования. Темные, монументальные стены домов, сходящиеся в узких, мрачных дворах-колодцах, создают ощущение замкнутого пространства,  наполненного тайнами и скрытыми историями.  Силуэты прохожих, запечатленные на снимках, кажутся не просто людьми, а призраками прошлого,  ожившими персонажами из романов Достоевского.

Сергей Щербаков, автор выставки,  искусно использует игру света и тени, создавая на своих фотографиях  атмосферу  мистического реализма.  Это не просто документальная фиксация реальности, а  своеобразная интерпретация,  синтез прошлого, настоящего и будущего,  где  Петербург XIX века  переплетается с современностью.  Художник сам определяет свою работу как «документацию воображаемого прошлого, настоящего и будущего, т.е. субъективной реальности». Он не стремится к объективной передаче действительности, а  создаёт  новый, преображенный мир, где  дополнительные значения,  скрытые смыслы  становятся  важнейшими элементами композиции.

Выставка «Осколки» представит работы из нескольких авторских циклов Сергея Щербакова. Цикл «Dream-space» погружает зрителя в мир сюрреалистических, почти фантастических пейзажей,  где границы реальности размываются,  а  обыденные вещи обретают необычный смысл.  В работах из цикла «Black-house»  доминируют  темные,  монументальные здания,  символизирующие  величие и одновременно упадническое величие Петербурга.  Цикл «Проявление»  показывает  город  сквозь призму времени,  накладывая  слои прошлого и настоящего,  создавая  эффект  двойного  экспонирования  реальности. Помимо этих циклов, выставка представит  новые работы Сергея Щербакова,  сделанные им за последние годы, которые  покажут  эволюцию его стиля и видения города.

Эти  фотографии  —  не  просто  красивые  картинки.  Они  —  ключ  к  пониманию  сложной  души  Петербурга,  его  истории  и  его  мистической  атмосферы.  

Посещение  выставки  "Осколки"  предлагается  как  уникальная  возможность  пережить  завораживающее  путешествие  в  тайны  петербургских  улиц  и  души  великого  писателя.

Открытие выставки состоится 13 февраля в 16:00.

Источник: Музей Достоевского
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