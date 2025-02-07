Выставка петербургского фотохудожника Сергея Щербакова «Осколки»

13 февраля в Музее Достоевского состоится открытие выставки петербургского фотохудожника Сергея Щербакова под названием «Осколки». Это не просто демонстрация фотографий, а глубокое погружение в атмосферу загадочного, многоликого Петербурга, словно сошедшего со страниц произведений великого писателя. Выставка представляет собой серию черно-белых снимков, мастерски передающих сумрачное очарование северной столицы. Туман, окутывающий таинственные набережные и уходящие в дымку мосты, становится не просто элементом пейзажа, а неотъемлемой частью повествования. Темные, монументальные стены домов, сходящиеся в узких, мрачных дворах-колодцах, создают ощущение замкнутого пространства, наполненного тайнами и скрытыми историями. Силуэты прохожих, запечатленные на снимках, кажутся не просто людьми, а призраками прошлого, ожившими персонажами из романов Достоевского.

Сергей Щербаков, автор выставки, искусно использует игру света и тени, создавая на своих фотографиях атмосферу мистического реализма. Это не просто документальная фиксация реальности, а своеобразная интерпретация, синтез прошлого, настоящего и будущего, где Петербург XIX века переплетается с современностью. Художник сам определяет свою работу как «документацию воображаемого прошлого, настоящего и будущего, т.е. субъективной реальности». Он не стремится к объективной передаче действительности, а создаёт новый, преображенный мир, где дополнительные значения, скрытые смыслы становятся важнейшими элементами композиции.

Выставка «Осколки» представит работы из нескольких авторских циклов Сергея Щербакова. Цикл «Dream-space» погружает зрителя в мир сюрреалистических, почти фантастических пейзажей, где границы реальности размываются, а обыденные вещи обретают необычный смысл. В работах из цикла «Black-house» доминируют темные, монументальные здания, символизирующие величие и одновременно упадническое величие Петербурга. Цикл «Проявление» показывает город сквозь призму времени, накладывая слои прошлого и настоящего, создавая эффект двойного экспонирования реальности. Помимо этих циклов, выставка представит новые работы Сергея Щербакова, сделанные им за последние годы, которые покажут эволюцию его стиля и видения города.

Эти фотографии — не просто красивые картинки. Они — ключ к пониманию сложной души Петербурга, его истории и его мистической атмосферы.

Посещение выставки "Осколки" предлагается как уникальная возможность пережить завораживающее путешествие в тайны петербургских улиц и души великого писателя.

Открытие выставки состоится 13 февраля в 16:00.