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Питерец.ру » Культура » «Океан Юрского периода»: новая выставка о морских гигантах в Санкт-Петербурге

«Океан Юрского периода»: новая выставка о морских гигантах в Санкт-Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
В ТЦ Охта Молл открывается интерактивная мультимедийная выставка «Океан Юрского периода»

1 ноября в ТЦ Охта Молл открывается интерактивная мультимедийная выставка «Океан Юрского периода», посвященная эпохе динозавров. На экспозиции с помощью цифровых технологий воссозданы 12 видов доисторических гигантов.

Посетители выставки почувствуют себя настоящими исследователями на глубоководной станции в научно-экспериментальном центре, где ученым удалось возродить гигантов эпохи Юрского периода.

На экспозиции представлены динозавры и древние водные обитатели: крупнейшая на планете ящерица – мозазавр, доисторический кашалот – левиафан, гигантская акула – мегалодон, «король ящеров» – базилозавр, рептилии эласмозавр и плиозавр, морская корова и другие.

Доисторические особи размером от 3 до 20 метров созданы в натуральную величину в полном соответствии с последними научными исследованиями. Технологии 3D-анимации позволили добиться невероятной реалистичности и естественности движений животных.

Выставка создана при участии ученых-палеонтологов в Edutainment-концепции, которая подразумевает обучение через развлечение. В интерактивной форме гости знакомятся с животными, узнают об их размерах, ареале и периоде обитания, поведении и других интересных особенностях.

Выставка построена с использованием фиджитал-технологий на стыке цифрового и физического миров. Необычные декорации и экспонаты – 3-метровые ребра мозазавра, иллюминатор на потолке, лаборатория для экспериментов, батискаф для погружений – создают атмосферу экспериментального научного центра. А современные цифровые решения погружают в эпоху доисторических гигантов с помощью масштабных видеопроекций, технологий дополненной реальности, голограмм, авторского саунд-дизайна и т.д.

Знакомство с аниматронными динозаврами, прогулка по панорамному тоннелю с интерактивным полом, прыжки на платформах для имитации извержения вулканов, виртуальное погружение на глубину 3000 метров на батискафе – все это и многое другое ждет гостей выставки.

Выставка «Океан юрского периода» будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Рекомендуемый возраст для посещения – старше 3 лет.

Впервые выставка открылась на территории «Москвариума» в 2021 году. За время работы пространство посетили более 140 000 тысяч человек.

Также для посетителей выставки открыт магазин сувениров MoreToys, в котором можно приобрести тематические мягкие игрушки, брендированные сувениры, магниты и кружки.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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