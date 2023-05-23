Выставка Ивана Чемакина «БШдкМ»

Фонд поддержки и развития современного российского искусства Limonov Art Foundation представляет масштабный персональный проект Ивана Чемакина. «БШдкМ» – маршрут-путешествие с размытой картой, неясной целью и открытым финалом, специально созданный художником для ДК Море. Недавно нанесенный свежей краской на «креативную карту» города заброшенный ДК становится не декорацией, но главным свидетелем и основным действующим лицом.

Черпая символический и формальный материал из воспоминаний постсоветского прошлого, Чемакин создает игровой маршрут, разделенный на этапы-уровни, которые должен преодолеть зритель. Следуя за подсказками-знаками, оставленными автором, попадая в ловушки и серые зоны, посетители путешествуют через закулисье, подсобные помещения и черные коридоры, чтобы в конце подглядеть основное представление.

Для Ивана Чемакина, который в своем творчестве конструирует эфемерную «анархитектуру» вещи, покинутый последними арендаторами ДК становится не просто органичной средой, но соавтором и другом. Художник слушает здание, акцентируя внимание на его голосе – скрежете петель, скрипе досок где-то под сценой, гуле ветра в огромных залах, шорохе крадущейся мыши. Он обращает любопытные взгляды зрителей на них самих.

Маршрут «БШдкМ» становится зеркалом, показывающим, что находится по ту сторону концертного занавеса. Он полностью избегает парадной части здания, простираясь через подсобные помещения, гримерки, кладовые, узкие технические коридоры, заставляя ощутить материальность и микроскопичность его истинной жизни.

Иван Чемакин – ускользающий автор, профессионально загадывающий загадки, работает с поэтикой вещи. Вещь становится точкой сборки, воплощенной схемой всего механизма современной жизни. Вещь становится знаком. Вещь – сама по себе. Так, как и умирающее и выброшенное на обочину современной жизни советское здание может стать самобытным знаком, говорящим само за себя и смотрящим на нас.

Иван Чемакин (1986, Тюмень) - петербургский художник, мастер тотальных инсталляций, работающий с живописью, скульптурой, графикой и фотографией. Мистификатор, выстраивающий намеренно сложные и запутанные маршруты-экспозиции. Участник художественных объединений «Parazit», «Север7», арт-группировки «Цветы Джонджоли». Обладатель премии «Инновация» в номинации «Новая генерация» (2020). Работы Чемакина представлены в частных коллекциях России, Испании, США, Австрии, Англии.

Лиза Цикаришвили – независимый куратор, художница, со-основательница галереи и платформы «Yaba», участница группировок «Север-7» и «Цветы Джонджоли».

ДК Море (Дворец Культуры Моряков) – некогда пустовавший, заброшенный дворец культуры на Гутуевском острове, - великолепная руина одновременно конструктивизма и сталинского ампира, восставшая из небытия. Современное искусство, перформансы и саунд фестивали на смене кружкам и первым рок-концертам, рейвам 90-х.

LAF (Limonov Art Foundation) - некоммерческий негосударственный фонд поддержки и развития современного российского искусства. Фонд работает с независимыми художниками и кураторами, предоставляя возможность реализации масштабных и самых смелых художественных идей. Задачей фонда является продвижение современного российского искусства на национальном и международном уровне путём выстраивания грамотного взаимообмена и сотрудничества с различными галереями, музеями, самоорганизациями, междисциплинарными площадками. Фонд представляет выставки на основе произведений из своей коллекции, организует специальные проекты знаковых авторов российской арт-сцены и открывает новые молодые имена. LAF - это платформа свободы и честного искусства.

Иван Чемакин. БШдкМ

Даты выставки: 28 мая – 04 июня 2023, 14:00 – 20:00

ДК Море, Санкт-Петербург, Виндавская ул. 2

Куратор: Лиза Цикаришвили