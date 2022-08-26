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Питерец.ру » Культура » Майкл Джексон жив? Эксклюзивное интервью для проекта Пятого канала «Они потрясли мир»

Майкл Джексон жив? Эксклюзивное интервью для проекта Пятого канала «Они потрясли мир»

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Опубликовал: Питерец
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Пятый Канал
Майкл Джексон жив? Эксклюзивное интервью для проекта Пятого канала «Они потрясли мир»

Сегодня сразу после полуночи, в 00.10, на Пятом канале состоится премьера программы «Они потрясли мир. Майкл Джексон. Одиночество длиною в жизнь». Эксклюзивное интервью для программы дала журналист Перл Джуноир. Она собрала доказательства, что смерть артиста может быть инсценировкой.

«Они потрясли мир» - документальное расследование о жизни самого популярного артиста 20-го века. Журналист Владимир Любушко специально для программы снял место захоронения Джексона. Территория престижного погоста напоминает шикарную усадьбу. Майкл покоится на Святой террасе, которая находится в Большом Мавзолее. Это роскошный склеп из белого камня, окна и стены украшают красочные витражи и копии работ Леонардо да Винчи. Сама могила скрыта от посторонних глаз. Но многие фанаты уверены, что тела певца там нет.

Огромное количество поклонников считают, что похороны Джексона – хорошо продуманный спектакль. Причем, по одной из версий, сам режиссер наблюдал за представлением из партера. Во время панихиды в зале сидела женщина со светлыми волосами, удивительно похожая на Майкла.

Журналистка Перл Джуниор присутствовала на всех судебных заседаниях с певцом. А после его смерти провела собственное расследование. Она уверена: Джексон жив и поделилась доказательствами с нашей программой.

Перл Джуниор, журналист:

Его родители не видели его тело. Все посмертные фотографии фотошоп и фейки. Фото из скорой - фейки. Фото вскрытия - фейки. Фото из больницы - фейки. Даже в списках коронеров нет о нём записи под именем Майкл Джо Джексон. Но, есть другое имя. Я считаю, это был замороженный двойник. Майкл обожал двойников, у него были двойники всю его жизнь, даже в детстве.

Сотрудники Джексона заплатили один миллион долларов работникам кладбища, чтобы в день похорон певца они не выходили на работу.  Никто не видел, как гроб с телом поп-короля опускали в могилу. Но самое главное - имя Майкла Джексона не числится в реестрах ни одного из кладбищ Калифорнии!

Смерть Майкла Джексона: трагедия или величайшая мистификация? Почему фанаты считают, что поп-король до сих пор жив? Какие шокирующие доказательства этой теории нашла журналистка? И правда, что оба брака звезды были фиктивными?

Не пропустите премьерный показ документального фильма «Они потрясли мир. Майкл Джексон. Одиночество длиною в жизнь» в пятницу, 26 августа, в 00:10 на Пятом канале.

Источник: Пятый Канал
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