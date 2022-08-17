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Питерец.ру » Культура » Крымские реликвии под контролем Пиотровского могут «заблудиться» по пути в Эрмитаж

Крымские реликвии под контролем Пиотровского могут «заблудиться» по пути в Эрмитаж

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Опубликовал: Anton78
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Крымские реликвии под контролем Пиотровского могут «заблудиться» по пути в Эрмитаж

Археологи Государственного Эрмитажа сообщили о найденных во время раскопок в Крыму тысячах новых представляющих историческую ценность объектах. Из них сотрудники музея составят новую экспозицию, сообщил глава Эрмитажа Михаил Пиотровский. Однако СМИсомневаются, что самые ценные из находок древнего Херсонесавсе же будут представлены на выставке.

По версии СМИ, ранее при Пиотровском бесследно исчезли не десятки, а сотни дорогостоящих экспонатов Эрмитажа. И хотя доказательств причастности главы музея к пропажам никогда не было, подобных случаев было так много, что их уже можно назвать систематическими. Количество «исчезнувших» предметов старины может исчислятьсятысячами. Пропажи столь объемных масштабов, как правило, не происходят за спиной у руководства.

Чаще всего из Эрмитажа исчезали предметы без присвоенных инвентарных номеров. В этой ситуации найденные в Херсонесе реликвии еще более уязвимы, ведь что именно нашли, знает только археолог. При этом руководство Эрмитажа может поощрять случайную «потерю» находок, считают СМИ. Ведь за более 30 лет руководства Пиотровский давно выстроил команду из максимально лояльных сотрудников. Даже для перевозки ценностей Эрмитаж прибегает к услугам только определенных компаний, связанных с сотрудниками музея, хотя официально для подобного вида деятельности проводились открытые аукционы.

Все это указывает на то, что до Эрмитажа часть реликвий из Крыма может попросту не доехать. Однако общественности об этом вряд ли станет известно.

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