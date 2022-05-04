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Питерец.ру » Культура » Ляйсан Утяшева: «В Петербурге живут люди с горячим сердцем, хоть сам город считается холодным»

Ляйсан Утяшева: «В Петербурге живут люди с горячим сердцем, хоть сам город считается холодным»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Театрально-танцевальный спектакль «Carmen P.S.» снова вызвал большой ажиотаж

Театрально-танцевальный спектакль «Carmen P.S.», автором и идейным вдохновителем которого выступила Ляйсан Утяшева, снова вызвал большой ажиотаж. После аншлагов в Нижнем Новгороде и в Москве, шоу собрало полный зал и в Санкт-Петербургском ДК им. Ленсовета.

В новой постановке яркая команда танцовщиков во главе с Ляйсан Утяшевой, исполняющей главную партию, исследуют роль женщины в жизни мужчины, ценность свободы и смыслы любви. Постановка создана на основе современной хореографии, испанских мотивов, медиа-арта и авторской музыки известного композитора Райна Оттера.

Ляйсан Утяшева: «Петербург считается холодным городом. Но я точно знаю, что здесь живут люди с горячим сердцем, которые всегда очень тепло принимают артистов. В этом мы смогли убедиться снова, представив на суд публики свое шоу “Carmen P.S.”. В какой-то момент мне даже показалось, что все мы дышим вместе с залом в один такт и замираем, когда время в постановке словно останавливается. Приятно, когда задумка авторов спектакля доходит до зрителя и он полностью разделяет наши чувства».

Следующей остановкой в туре «Carmen P.S.» станет Ростов-на-Дону: шоу пройдет там 20 мая. Билеты в Конгресс Холл ДГТУ еще есть в продаже.

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