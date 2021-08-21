Захар Прилепин 22 августа будет выступать в «Буквоеде» на Невском, начало – в 14:00

Только что открыв свою общественную приёмную в Нижнем Новгороде, писатель и кандидат в депутаты Госдумы Захар Прилепин готовится посетить и Северную столицу. Однако повод для приезда в Петербург лежит исключительно в культурной плоскости: Прилепин собирается презентовать свою новую книгу «Родная речь или Не последний русский». СМИ сообщают, что эта книга посвящена деятельности самого Прилепина, которая выходит далеко за рамки чисто литературной.

Ипостасей у Прилепина много, и основные из них будут представлены в книге «Родная речь…»: Прилепин-писатель, Прилепин-политик, Прилепин-ведущий, Прилепин-музыкант, Прилепин-многодетный отец и другие образы. Составителем книги указана Людмила Зуева, которая занимается у Прилепина организационными вопросами.

Адрес встречи с Прилепиным – Невский, 46, на 3-м этаже (новая сцена). Сайт «Буквоеда» выставил этому мероприятию ограничение «18+». Вход свободный, однако есть предупреждение о том, что количество мест ограничено. Обязательно наличие маски и соблюдения социальной дистанции.