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Питерец.ру » Культура » Noize MC представит новый трек на онлайн-фестивале Miller

Noize MC представит новый трек на онлайн-фестивале Miller

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Музыкант Noize MC представит слушателям новую композицию “Вояджер-1”

Музыкант Noize MC представит слушателям новую композицию “Вояджер-1”, необычные версии нескольких своих хитов, а также исполнит песню вместе с солистом Большого театра и Белгородским русским академическим оркестром на музыкальном фестивале Miller 2020. Выступление можно будет увидеть online 20 ноября!

Каждый год Miller Genuine Draft приглашает любителей живого драйва насладиться незабываемыми концертами любимых исполнителей. Теперь поклонникам хорошей музыки и шумных вечеринок не надо покупать билеты, спешить на автобус или поезд и даже беспокоиться о внешнем виде. Вы можете посмотреть выступление Noize MC в любой точке мира, на платформе MEGOGO и YouTube-канале артиста.

«Нам прежде всего хотелось показать новому слушателю всю палитру жанров, в которых мы экспериментировали на протяжении всей своей музыкальной практики. Мы любим свои концерты, еще больше — выступать в разных форматах, и поэтому каждый год пробуем для себя новую необычную форму», — прокомментировал свое будущее выступление участник фестиваля Noize MC.

Как рассказал сам Noize MC, все песни программы подобраны неслучайно: прозвучат и уже известные песни, и новый сингл «Вояджер-1» из грядущего альбома музыканта, причём каждый следующий номер будет связан с предыдущим либо в смысловом, либо в музыкальном плане. Также зрителей ждёт несколько мощных сюрпризов, например, прозвучит по-настоящему удивительная версия композиции «Голос & струны» из хипхоперы «Орфей & Эвридика», её Noize MC впервые исполнит с баритоном Большого театра Андреем Потатуриным и оркестром русских народных инструментов Белгородской филармонии.

«С этой песни начинается мой самый масштабный опус: рэп-опера об уличном музыканте и его музе по мотивам знаменитого древнегреческого мифа, которая стала для меня первым опытом крупной музыкальной формы, и я посчитал отличной идеей исполнить первую арию главного героя вместе с настоящим оперным певцом и оркестром», - прокомментировал музыкант.

Необычна и сама локация - перформанс состоится в только что открывшемся пространстве Северного речного вокзала при поддержке Музея Транспорта Москвы.

«Я рад участвовать в международном фестивале Miller, в первую очередь потому, что это виртуальное выступление стало настоящим творческим вызовом для меня и моей команды. За этот год, когда вся традиционная концертная индустрия рухнула под сокрушительным ударом пандемии, перед гастролирующими музыкантами встали серьёзные вопросы: чем заменить привычные лайв-шоу, как сделать эту замену адекватной и где теперь вообще зарабатывать себе на жизнь? Онлайн-концерты на первых порах позволяли артистам оставаться на плаву, но аудитория быстро устала от такого суррогатного формата - живой концерт невозможно просто взять и заменить съёмкой. Поэтому мы взглянули на саму идею онлайн-концерта как на самостоятельный жанр - родственный, но не идентичный обычным живым выступлениям. В условиях отсутствия прямого взаимодействия со слушателем и зрителем на первый план выходит принцип непрерывного и динамичного развития драматургии - и в визуальном, и в музыкальном плане. Мы очень серьёзно подошли к этому вопросу, и, по-моему, решили данную задачу на отлично!», — поделился с нами Noize MC.

Настало время насладиться отличной музыкой вместе с Miller Genuine Draft.

Не пропустите!

It’s Miller Time!

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