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Питерец.ру » Культура » Предпремьера «Дочери рыбака»

Предпремьера «Дочери рыбака»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Ленфильм
20 ноября в 19:30 на «Ленфильме» состоится предпремьерный показ фильма «Дочь рыбака», режиссер Юлдус Бахтиозина.

20 ноября в 19:30 на «Ленфильме» состоится предпремьерный показ фильма «Дочь рыбака», режиссер Юлдус Бахтиозина.
После показа состоится творческая встреча с режиссером Юлдус Бахтиозиной. Модератор вечера – известный кинокритик Константин Шавловский.
Фильм, созданный в жанре сказочный сатиры, погружает зрителя в мир царевен, в котором одновременно и гармонично существуют естественность и эклектика. Картина наполнена архетипами русских сказок, существующих взаимосвязано с культурным кодом современной жизни: «царевной не рождаются, а становятся».
Продавщица рыбного ларька Полина Щукина в отчаянии от исчезновения младшего брата Саши, Ее мучает бессонница, из-за которой уже с трудом воспринимается реальность. Так, она сначала принимает от странной покупательницы подарок, затем делает всё, что проповедует ей реклама. Та обещает ей полное избавление от тревог и моментальное превращение в настоящую сказочную царевну: нужно лишь выйти из комнаты – и за дверью начнётся сказка. Однако сказка оказывается не тем, что рисовала себе Полина: её встречают непробиваемый цинизм секретаря, очередь очумевших от ожидания и собственных амбиций девушек, затхлый дух учреждения и погрязшая в документообороте бюрократия.
В главных ролях: Алина Король, Виктория Лисовская, Валентина Ясень, Юлдус Бахтиозина, Аделия Северинова, Мария Павлова, Ксения Попова-Пендерецкая, Александра Кусоцкая, Альбина Беренс, Серафима Соловьева, Екатерина Касаткина.
Режиссер кинокартины Юлдус Бахтиозина – известный российский фотохудожник. Она стала первым российским спикером на TED, в 2014 году канал BBC включил ее в список «100 женщин года», меняющих мир к лучшему. В 2016 году Vogue Italia назвал Бахтиозину лучшим молодым фотографом. С 2018 года Юлдус является членом Королевского Общества Искусств (Royal Society of Arts), Лондон.
Билеты уже в продаже на сайте киностудии «Ленфильм» (https://www.lenfilm.ru/service/Kinoteatr-Lenfilm/).

Источник: Ленфильм
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