Телеканал «Мама» и «Триколор» запускают масштабную федеральную акцию «Узнай, какая ты мама»

27 октября стартует совместная акция телеканала «Мама» и мультиплатформенного оператора «Триколор» — «Узнай, какая ты мама»

Для участия необходимо загрузить своё фото на сайт спецпроекта mama.tricolor.tv . Сервис произведет анализ изображения, сгенерирует результат, в котором будет отображено процентное соотношение качеств, таких как: забота, нежность, самодостаточность, смелость, креативность, уверенность в себе. Кроме того, каждой маме сервис порекомендует к просмотру подходящие именно ей программы телеканала «Мама».

Среди рекомендаций для мам могут быть следующие проекты: «Свежий воздух» — передача, призванная помочь тем, кто ищет ответы на вопрос, как справиться с жизненными ситуациями; «Мамы в тренде» — шоу о моде, стиле и красоте; «Большое путешествие» с Ольгой Мальцевой и ее дочерью; «У мамы вкуснее!?» — программа, в которой ведущая Лика Длугач научит кулинарному мастерству даже самую неуверенную в своих силах домохозяйку; «У папы вкуснее!?» — кулинарное шоу, где неподражаемый Александр Пряников поделится секретами мужской̆ кухни с известными папами, и вместе они докажут, что домашние блюда вкуснее, а также другие топовые передачи.

Организаторы акции подготовили для участниц фирменные призы: брендированные толстовки от телеканала «Мама». Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо заполнить короткую анкету на сайте mama.tricolor.tv и поделиться вашими уникальными результатами в социальных сетях с хэштегом #МамаТриколор.

Победители будут объявлены 29 ноября в День матери на mama.tricolor.tv .

Смотрите телеканал «Мама» на 378 кнопке в общем списке телеканалов в «Триколоре», участвуйте в акции «Узнай, какая ты мама» и выигрывайте призы.

«Мама» — единственный, не имеющий аналогов на территории России, телеканал для всех тех, кому интересны тема родительства и воспитания детей. Каждый день в эфире телеканала – блок развивающих программ, самых добрых и познавательных мультфильмов для детей до 3-х лет — «Время малышей», семейные телешоу, реалити, познавательные и развлекательные программы, а также лучшие российские документальные фильмы, посвященные родительской тематике.

Триколор — мультиплатформенный оператор, развивающий на территории России единое информационное пространство развлечений и сервисов для всей семьи, доступное с любого устройства, в любом месте и вне зависимости от времени. Наряду с ТВ, которое можно смотреть как через спутник, так и в интернете, оператор предлагает клиентам передовые digital-сервисы и услуги, включая онлайн-кинотеатр, умный дом, видеонаблюдение и спутниковый интернет. По итогам 2019 года общая база Триколора составила 12,230 млн домохозяйств, в том числе 10 млн подписчиков HDTV и более 125 тыс. UHD-клиентов и 1,2 млн пользователей интернет-проекта.