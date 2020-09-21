Перфоманс на воде пройдет в рамках фестиваля «Альтернатива»

22 сентября 15.00 до 19.00 в Юсуповском саду пройдет городской фестиваль молодежи «Альтернатива». Он объединит в себе полезные мастер-классы, увлекательные конкурсы и розыгрыши призов, яркие выступления творческих коллективов.

Ключевым номером станет перфоманс – акция на воде «Театр в лесу». Независимая театральная группа совместно с актерами мастерской народной артистки России Анны Алексахиной и Института Кино и Телевидения расскажут историю Арлекино.

«Когда наши лица становятся похожи на маски, серая пустота превращается в зрелищную игру, в заразительные и несколько инфантильные страсти… маскарадность, нелепость и глас трагического гротеска напоминает о крушении старого театра – уезжающего цирка, за которым деревенские жители, бросая все, бегут следом, пританцовывая на его обломках», - отмечают актеры.

Фестиваль «Альтернатива» традиционно – это масштабная ярмарка досуга для молодых петербуржцев. Многообразие представленных направлений познакомит жителей со всеми возможностями подростково-молодежных клубов, центров, общественных и волонтерских организаций Петербурга.

Отметим, что в этом году «Альтернатива» имеет возрастные ограничения для участников и волонтеров - не младше 18 лет. Традиционно на Фестивале будут представлены спорт, общественные организации, медиапространство, библиотека под открытым небом, экология, юридические и психологические консультации, популярный проект по закраске запрещенной рекламы «Синяя птица», уличные музыканты, театры.

«Альтернатива» проводится с 2013 года. Фестиваль только за последние три года объединил более 3000 молодых петербуржцев.

Подробности в группах https://vk.com/alter_kontakt и https://vk.com/center_kontakt

Организатор – Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.