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Питерец.ру » Культура » Проект Театр Звука EFIR cнова в Санкт-Петербурге

Проект Театр Звука EFIR cнова в Санкт-Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Проект Театр Звука EFIR cнова в Санкт-Петербурге на сцене FREEDOM Music Hall.

Театр Звука EFIR – это проект из Таганрога, играющий музыку мира, отличается большим количеством инструментов, на которых играют всего лишь 2 человека. За 5 лет проект провёл около 400 концертов в 50 городах, а также на различных фестивалях.
Концерты Efir – это больше, чем вы можете себе вообразить!

Это магия звука, это ритмы барабанов, заставляющие забыть о мирской суете, социальных ярлыках и быть просто человеком — человеком, радующимся жизни!

Это настоящий шаманский транс диджериду, пробуждающий от забытья, зажигающий в груди горячий огонь из самого сердца Земли.

Это тонкие гармонизирующие звуки тибетских чаш и флейт разных народов. Это космические голоса Hangpan и Raw Drum приводящие ум в ясность.

Более 30 инструментов из разных эпох и культур, полтора часа непрерывной живой импровизации, тотальное погружение в свой внутренний мир сказок и архетипов.

Билеты: https://k7.su/event/teatr-zvuka-efir
CПБ, Казанская, 7
Начало в 20:00

Источник: Freedom Music Hall
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