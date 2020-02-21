Проект Театр Звука EFIR cнова в Санкт-Петербурге

Театр Звука EFIR – это проект из Таганрога, играющий музыку мира, отличается большим количеством инструментов, на которых играют всего лишь 2 человека. За 5 лет проект провёл около 400 концертов в 50 городах, а также на различных фестивалях.

Концерты Efir – это больше, чем вы можете себе вообразить!

Это магия звука, это ритмы барабанов, заставляющие забыть о мирской суете, социальных ярлыках и быть просто человеком — человеком, радующимся жизни!

Это настоящий шаманский транс диджериду, пробуждающий от забытья, зажигающий в груди горячий огонь из самого сердца Земли.

Это тонкие гармонизирующие звуки тибетских чаш и флейт разных народов. Это космические голоса Hangpan и Raw Drum приводящие ум в ясность.

Более 30 инструментов из разных эпох и культур, полтора часа непрерывной живой импровизации, тотальное погружение в свой внутренний мир сказок и архетипов.

Билеты: https://k7.su/event/teatr-zvuka-efir

CПБ, Казанская, 7

Начало в 20:00