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Питерец.ру » Культура » Лекция «От кухни до танка: изменение роли женщины на войне в России в н. 20 века»

Лекция «От кухни до танка: изменение роли женщины на войне в России в н. 20 века»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Лекция «От кухни до танка: изменение роли женщины на войне в России в н. 20 века»

XX век стал эпохой больших потрясений. В этой реальности множества войн и революций менялись социальные роли и традиционные представления.

Особое место в этих процессах занимала роль женщины. Наша встреча не о женском образовании или получении избирательных прав, а об очень деликатной и сложной теме: женщина и война.

22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, мы рассмотрим, как менялась повестка женского вопроса в России в контексте: может ли женщина защищать Отечество и вообще активно участвовать в боевых действиях?

Поговорим о том:
- каким был путь российских женщин через войны первой половины XX века?
- как менялось отношение к женщине с ружьём?
- какие были знаменитые женщины-солдаты своего времени и как их образы использовались пропагандой?
- какие проблемы возникали на военной службе у женщин?
- каким был путь женщины в России от кухни до танка?

Лектор: Андрей Кулик – петербургский историк, независимый исследователь, популяризатор науки, внештатный сотрудник историко-литературного музея «Вася Тёркин», автор ряда выставок.

Вход свободный! 12+ Регистрация: biblioteka-gogolya.timepad.ru
Адрес: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский р-н, Библиотека Гоголя, Среднеохтинский пр., д. 8

На фото: Летчицы 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка у фронтовой землянки, сентябрь 1943, Халдей Евгений Ананьевич, Фото с выставки «Человек на войне»: russiainphoto.ru/exhibitions/117/#1

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