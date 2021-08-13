Лотерейных миллионеров стало больше

Какой счастливчик ни мечтал бы выиграть в лотерею?! В большинстве случае это воспринимается как красивая сказка, не имеющая ничего общего с действительностью. Однако для кого-то такой выигрыш становится реальностью. Причем речь идет о крупных суммах, измеряемых миллионами рублей.

«Питерец.ру» сообщает, что за последние полгода число лотерейных миллионеров выросло в два раза. Такой выигрыш получили 1025 россиян. Самый большой выигрыш в «СтоЛото» составил 58 млн руб. Другие счастливчики получили от 11 до 30 млн руб. Всего же было разыграно 17 млрд руб.

Самыми удачливыми оказались москвичи – их доля выигрыша составила 4 млрд руб. Петербуржцы тоже добились отличных результатов. Жители Северной столицы выиграли 1,17 млн руб. Согласно российскому законодательству, выигрыш свыше 4 тыс. руб. облагается налогом в 13%. Но все равно обладателям счастливых лотерейных билетов достаются гигантские суммы.