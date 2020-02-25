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Питерец.ру » Экономика » Реконструкция ТРК

Реконструкция ТРК

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38
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
ТРК «Континент» отремонтируют за 300 млн. рублей

«Питерец.ру» сообщает, что находящийся на пр-те Стачек ТРК «Континент» будут реконструировать. Необходимые для этого работы планируют выполнить до июля текущего года. После реконструкции площадь помещений для аренды должна увеличиться на 10%.

Сейчас комплекс имеет площадь 70 тыс. кв. метров. Из них для аренды пригодны более 30 тыс. «квадратов». В ТРК планируют серьезно обновить существующие магазины одежды и косметики, а также открыть новые. Во время реконструкционных работ комплекс закрываться не будет. По крайней мере, таково намерение владельцев.

Планируется, что работы по реконструкции обойдутся в 300 млн. руб. Это довольно внушительная сумма, но подобные мероприятия всегда обходятся дорого.

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