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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Септопластика в ЦЭЛТ - эффективность и безопасность

Септопластика в ЦЭЛТ - эффективность и безопасность

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Яндекс
Если есть определенные проблемы с носовым дыханием, если данная часть тела искривлена визуально, стоит обратиться в клинику

Если есть определенные проблемы с носовым дыханием, если данная часть тела искривлена визуально, стоит обратиться в клинику пластической хирургии. Здесь будет проведена такая операция, как септопластика цена который вполне доступна. Выполняют подобное хирургическое вмешательство отоларингологи.

Если обратиться к высококвалифицированным профессионалам, сразу после отхождения наркоза у человека отмечается свободное носовое дыхание, устраняется головная боль, а в долгосрочной перспективе человек избавляется от частых простуд ринитов и гайморитов. Если обратиться в ЦЭЛТ, можно получить профессиональную психологическую помощь за относительно небольшую сумму, но при этом с большими гарантиями и преимуществами. Среди самых главных из них можно выделить следующие.

Полное отсутствие болезненности

Септопластика осуществляется в специально оборудованной для этой цели операционной. Используется общая, а не местная анестезия, то есть человек будет просто спать, ничего не почувствует.

В клинике используется только самое современное оборудование и специальные препараты для контролируемого наркоза. При необходимости могут быть применимы средства местного обезболивания.

Безопасность

Перед хирургическим вмешательством пациент в обязательном порядке проходит предварительное обследование. Это необходимо для того, чтобы исключить возможные противопоказания к операции.

Требуется посетить стоматолога, вылечить все больные зубы. Что касается женщин, то для них и есть отдельные правила. Им можно делать операцию только через 3-5 дней после менструации. Если в процессе предварительного обследования обнаруживаются какие-либо проблемы со здоровьем, врач назначит специальное подготовительное консервативное лечение. Делать это нужно в обязательном порядке, чтобы избежать осложнений.

Эффективность

Операция заключается в грамотно проведенных последовательных действиях:

  1. Врач изнутри подходит к носовой перегородке, используя при этом специальное медицинское оборудование.
  2. Выполняет необходимые манипуляции, закрепляет перегородку.
  3. Вскрывается слизистая оболочка.
  4. Удаляется искривленная часть перегородки.
  5. Устраняется дефект. Одновременно с этим врач будет стремится сохранить большую часть неискривленной перегородки.
  6. Слизистая ушивается, чтобы закрыть дефект, оставшийся после иссечения.

На этом процедура заканчивается. Человек после отхождения наркоза чувствует себя очень хорошо, а на коже не остается никаких следов от оперативного вмешательства.

Преимущества септопластики в ЦЭЛТ

Даная клиника на протяжении 10 лет проводит операции такого плана. Сптопластика осуществляется практически каждую неделю. На основании этого можно сделать вывод, что каждый шаг в этой операции хорошо продуман и отработан, какие-либо ошибки полностью исключены. Кроме того, здесь работают опытные ЛОР-врачи, а также сами операционные оснащены передовым современным, самым инновационным оборудованием.




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