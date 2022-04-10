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Питерец.ру » Статьи » Драгоценности, бижутерия » Золото - классика в ювелирном деле

Золото - классика в ювелирном деле

0
38
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
zoloto585.ru
Как и несколько тысячелетий назад, ювелирные украшения из золота сейчас на пике популярности.

Золото - классика в ювелирном деле

Как и несколько тысячелетий назад, ювелирные украшения из золота сейчас на пике популярности. Естественно, поменялись формы изделий, они стали более замысловатыми, интересными, изящными, однако актуальность золотого металла осталась прежней. Сегодня представлены выгодные предложения на золотые украшения в сети ювелирных магазинов 585 Gold.

Преимущества золотых украшений

Женщины особенно любят золотые украшения. И это вовсе неудивительно. Ведь драгоценности насыщенного жёлтого цвета отличаются следующими преимуществами:

  • прекрасно дополняют образ;
  • создают неповторимый стиль и индивидуальность;
  • они подтверждают высокий статус женщины в обществе, статус высокого дохода.

Покупая золотые украшения, мы инвестируем в будущее. Ведь из года в год золото дорожает, а не дешевеет. Поэтому в случае сложных жизненных обстоятельств ювелирные изделия можно продать по высокой цене, заработав крупную сумму денег, на которую можно прожить какое-то время или решить материальные проблемы. Широкий выбор золотых изделий предлагает официальный интернет-магазин ювелирных украшений - https://zoloto585.ru/.

Золотые украшения: какой бывает проба

Перед покупкой золотых изделий покупатель в магазине должен знать, что сегодня существуют разные пробы золота. Пробы золота представлены на современном рынке:

  • 585;
  • 583;
  • 500.

Для иностранных изделий введена проба 385 и 375. Самая дорогая и высшая проба золота, - та, которая имеет чистоту 99,99% в метрической системе. Это чистое золото, которое высоко ценится. Поэтому чем крупнее проба золота, тем дороже изделие.

Также покупатель должен понимать, что этот драгоценный металл достаточно мягкий, но в то же время очень плотный. Насыщенный жёлтый цвет всегда смотрится великолепно. Сам драгоценный металл в абсолютно чистом виде - непригодный материал для изготовления украшений. Поэтому к золоту добавляют лигатуру, представляющую собой смесь неблагородных металлов.

Благодаря этой особенности золото приобретает необходимую твёрдость, длительность эксплуатации. Цветовой тон готового изделия напрямую зависит от добавок, присутствующих в готовом изделии.

Поэтому при выборе золотых украшений следует ориентироваться на качество, которое вы хотите получить от готового украшения. Более дешёвая цена - это более низкая проба золота. Высокая стоимость - образец высокого качества, который высоко ценится. Таким образом, на вторичном рынке можно будет продать золото высокого качества намного дороже, чем золото низкого качества.

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