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Питерец.ру » Статьи » Отдых и путешествия » Путешествия » Лучшие туры для изучения нового

Лучшие туры для изучения нового

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Что может быть лучше, чем одновременно с отдыхом получить какие-нибудь совершенно новые навыки

Что может быть лучше, чем одновременно с отдыхом получить какие-нибудь совершенно новые навыки, при этом, особо не напрягаясь и вернувшись из отпуска полностью отдохнувшим и загорелым, но при этом и немного мудрее. Если хотите купить туры по России и Беларуси с выездом из Минска заходите на сайт: https://travelcity.by/.

Норвегия

Изучение науки под Северным сиянием в Норвегии. Чтобы сократить объяснение, можно сказать так – уроки науки скучны, однако северное сияние это круто. Так круто, собственно, что когда вы сочетаете обе из этих вещей вместе, то получается просто грандиозный праздник. Прыгайте в лодку с норвежским специалистом по круизам Хуртингрутен и вы увидите более 1000 гор и ста фьордов, проплывая через горда Тромсе, Олесунн и многие другие – все в компании специально приглашенного лектора, который и поможет вам получить необходимые знания. Круиз рассчитан на 12 дней, и стоит он от 155 евро.

Изучение языка

Выучите язык в языковой компании. Многие задаются вопросом, как же ускоренно изучить новый язык. Языковые компании предоставляет такую возможность, погружая своих учеников глубоко в культурные особенности. Языковые школы предлагает свои курсы не только в стране вашего проживания, но и за рубежом, так что вы сможете иметь невероятное приключение, при этом собирая лучшее понимание письменного и разговорного языков. Серфинг и уроки испанского? Итальянский язык и кулинарные курсы? Португальский и музыкальные семинары? Все это и многое другое компания может предоставить с легкостью. Курс на 2 недели за рубежом стоит от 176 евро.

Монголия

Изучение кочевого образа жизни в Монголии. Когда городская жизнь становится совершенно невыносимой, и вы попросту готовы убраться на другую сторону земного шара, чтобы избавиться от нее, то забронируйте себе место на тур по изучению местной жизни в Монголии. Вы сможете получить всевозможные жизненные навыки, которые никогда не знали и даже не думали, что они нужны: седлать коня, доить корову и стрелять из лука. Все это одновременно живя с кочевыми семьями на обширных пастбищах монгольской степи. Тур на 10 дней начинается с 999 евро.

Мексика

Научитесь готовить в Вахака, Мексика. Когда тусклый ужин на двоих в местном ресторане уже не будет прельщать, то лучше всего научиться готовить настоящую мексиканскую еду самостоятельно. На восьмидневном туре, путешествуя по Мексику, вы узнаете от шеф-повара Алехандро Руиса как правильно искать продукты на местных рынках, чтобы потом приготовить изысканные блюда. И выпить уйму мескаля, естественно – просто не забудьте предварительно упаковать обезболивающее от признаков похмелья. Обойдется все это вам в 2800 евро.

Франция

Получите свой французский в городе Шамони во Франции. У вас есть начальные знания французского языка, но они настолько несовершенны, что даже смех разбиает. Отправляйтесь в этот тур, который может длиться в Ницце как неделю, так и месяц по желанию. Интенсивные уроки французского языка будут уравновешены постоянными поездками для осмотра живописных пейзажей Шамони, расположенного в Альпах. Вы будете тратить ваше утро в классе, а днем наступает досуг. Ваш выбор состоит их альпинизма в одном из лучших для этого регионах, катания на горных велосипедах, пеших прогулках и зимнего спорта в холодное время года. Недельные поездки стоят от 230 евро, плюс проживание от 177 евро.

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