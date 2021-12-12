Выбор чемодана: залог комфортного и приятного путешествия

Собираясь в путешествие, многие рассматривают возможность покупки чемодана на колесиках. Производители из Италии, Германии, Франции и США предлагают все более и более совершенные чемоданы Минск, используемые в качестве ручной клади или багажа в самолете. На что обратить внимание при покупке дорожных чемоданов?

Мягкий или жесткий?

Главная особенность жесткого чемодана в том, что он хорошо защищает перемещаемые в нем вещи. Также он достаточно устойчив к ударам и различным видам механических повреждений. На нем можно даже сидеть, потому что материалы, из которых он сделан — полипропилен или поликарбонат:

прочны,

гибки,

устойчивы к ударам.

Хранить мелкие и хрупкие вещи в жестком чемодане также безопасно, и не нужно беспокоиться об их повреждении. Дополнительным преимуществом является то, что чемодан легко содержать в чистоте. Все, что нужно, это влажная ткань, и поверхность будет чистой. Однако недостатком этого чемодана является то, что его довольно легко поцарапать.

Чемодан из мягкого материала подвержен растяжению, поэтому в него можно уместить больше вещей. Часто в таком багаже есть еще и боковые карманы, которых нет в их жестких аналогах. Конечно, мягкий материал менее устойчив к механическим деформациям, что может означать, что вещи, хранящиеся в нем, могут быть повреждены при транспортировке. Не все мягкие чемоданы также водонепроницаемы, в отличие от жестких продуктов.

Колеса

Самое главное — это материал, из которого изготовлены колеса. Лучше всего резина с подшипниками. Не рекомендуется использовать пластик — он может раскрошиться и сломаться при использовании. Лучше всего, если колеса поворачиваются на 360 градусов, это очень важно при маневрировании чемоданом. Стоит убедиться, что колеса надежно закреплены и вращаются без проблем.

Замок

Это еще один важный момент, на который нужно обращать внимание при покупке чемодана для путешествий. Замок должен быть металлическим, а не пластиковым. Также он нигде не должен заклинивать. Некоторые люди используют кодовый замок, чтобы защитить свой багаж от кражи.

Ручка

Ручка чемодана должна плавно выдвигаться и автоматически фиксироваться после полного выдвижения. Важно, чтобы она была достаточно длинной, чтобы пользователям не приходилось сутулиться при переноске багажа. Также стоит обратить внимание на то, есть ли у чемодана ручка, позволяющая переносить его в руке. Это важно для комфорта во время путешествия.

Интерьер чемодана

Организация пространства внутри чемодана — дело немаловажное. Очень удобны всевозможные карманы на молнии, в которых можно хранить:

мелкие предметы,

косметику,

ценные вещи с путешествий.

Дополнительный ремень и сетка на молнии позволяют легко закрыть чемодан, не опасаясь перепутать вещи внутри него.

Выбор подходящего чемодана — залог комфортного и приятного отдыха.