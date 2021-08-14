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Питерец.ру » Статьи » Образование, обучение » Эффективные курсы по английскому для сдачи ЕГЭ

Эффективные курсы по английскому для сдачи ЕГЭ

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Опубликовал: Алексей Морозов
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PiXABAY
Образование в наше время имеет огромное значение. Без него сложно получить хорошую должность.

Образование в наше время имеет огромное значение. Без него сложно получить хорошую должность. Знание некоторых предметов существенно расширяет горизонты возможностей. К наиболее значимым дисциплинам можно отнести английский язык. Он позволит найти работу за границей, без него проблематично освоить программирование и общаться с деловыми партнёрами. Его изучает каждый, кто думает о карьере дипломата или экскурсовода.

Уникально и эффективно!

Не каждая школа готова похвастаться наличием первоклассного преподавателя иностранного. Не всякий педагог вкладывает душу в детей. Родители платят огромные деньги за репетитора, от которого не всегда бывает польза. Всем мамам и папам Северной столицы будут интересны курсы подготовки к ЕГЭ по английскому языку. Непременно посетите виртуальную страницу центра «ГОДОГРАФ» и поспешите записать своего наследника.

Задача предлагаемой программы – повысить средний балл ЕГЭ по этой дисциплине. Именно хорошие показатели откроют двери лучших ВУЗов. В штате организации профессиональные лингвисты. Уже после третьего урока успеваемость по английскому увеличится. Уход от банальных стандартов и применение лучших методик - залог достойного эффекта. Выжимка ключевых моментов обучения, концентрация сил в проблемных местах программы позволяют добиваться успехов. Только актуальные навыки и ориентир на сдачу главного экзамена! Ничего лишнего преподаватели в голову ребёнка загружать не будут. Для этого у него будет целая жизнь и пребывание в англоязычной стране.

Активно используется программа «Перевёрнутый класс». Среднестатистическому выпускнику будет достаточно двух уроков в неделю с полным погружением в дисциплину и домашние задания, которые можно получать по видео. Худший результат – это увеличение среднего балла на 30%! В реальности дети улучшают данный показатель в половину!

Ваш оправданный шаг

Скоро выпускные экзамены? У школьника серьёзные намерения? Английский – профильный предмет для поступления? Непременно свяжитесь с руководством центра «ГОДОГРАФ». При системном подходе и выполнении всех работ выпускник гарантировано поступит в желаемый институт. Клиенты довольны:

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