Особенности установки систем обогрева кровли и водостоков

Для того чтобы исключить образование наледи кровельного покрытия и водостока, которая в дальнейшем может привести к повреждению этих элементов, следует использовать специализированные системы обогрева. Входящие в конструкцию нагревательные элементы позволяют растопить снег и лёд, а также обеспечить отведение талой воды.

Особенности эксплуатации системы обогрева

Для того чтобы эксплуатировать систему обогрева кровли на протяжении длительного времени и обеспечить должную эффективность, необходимо правильно ухаживать за ней на протяжении всего года. После выполнения мероприятий по установке система настраивается в соответствии с климатическими условиями конкретной местности. Важно отрегулировать температурный режим включения и выключения, учитывая рекомендации производителя. В процессе эксплуатации подобных систем кровлю и водостоки необходимо регулярно подвергать очистке от мусора. Особенно это относится к системам с резистивным кабелем. Делать это нужно аккуратно, так как любое механическое повреждение элементов нагрева исключает гарантию производителя.

Работоспособность всех элементов обогрева кровли и водостоков обязательно проверяется перед наступлением холодов, после чего они постоянно контролируются. Если какой-либо датчик вышел из строя, то его необходимо заменить незамедлительно. Делать это самостоятельно не рекомендуется, лучше обратиться к специалистам.

Сколько электроэнергии расходует система обогрева кровли

Мощность обогрева кровли важно рассчитать с самого начала. Если сделать всё грамотно, то трубы водостока и желоба будут работать, как положено, в течение всего года, сохраняя края крыши, ендова и воронки водостоков.

Та мощность, которую потребляет нагревательный элемент, является основным параметром, если она увеличивается, то и объёмы потребления тоже растут. Греющиеся элементы могут быть саморегулируемыми или резистивными. Первые способны изменять температуру нагрева в зависимости от условий окружающей среды. Резистивные же модели потребляют энергию неизменно, однако систематически такую ленту требуется отключать от питания.

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