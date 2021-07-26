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Услуги электрика в Санкт-Петербурге

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
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Услуги электрика. Монтаж электрики в квартире под ключ

Стремясь сэкономить на ремонте, многие владельцы квартир и частных домов стараются большую часть работ выполнять собственными силами. Это, безусловно, похвально. В вопросах, касающихся безопасности не стоит проявлять излишнюю самонадеянность.

Именно таким вопросом является монтаж электрики. От того, насколько правильно будет выбрано сечение провода как будет осуществлена прокладка кабеля и как установлены розетки и выключатели, зависит не только сохранность имущества, но так же жизнь и здоровье всех домочадцев.

Чтобы работа электросети не вызывала нареканий, электромонтажные работы следует доверять только профессиональным электрикам, причем, желательно, чтобы это был не частный мастер, а специалист из официальной организации, который даст гарантию на все выполненные работы. Услуги электрика в Санкт-Петербурге осуществляет компания "ГИС Электрика", качественно и по приемлемым ценам.

Начинается монтаж электрики под ключ всегда с составления проекта. Несмотря на то что этот документ не является обязательным, обойтись без него сложно. В процессе составления проекта станет понятно, где именно должны располагаться источники света, розетки, выключатели и сколько их должно быть. Заранее составленный перечень бытовой техники и электроприборов поможет рассчитать суммарную мощность нагруженной электросети. Проект будет содержать схему прокладки электрокабелей по стенам и внутри перекрытий, что поможет в дальнейшем, при возникновении потребности в ремонте, их легко отыскать.

Начинаются электромонтажные работы с прорезания штроб, в которые укладывается электрический кабель, помещенный в негорючий канал. Он фиксируется при помощи специальных клемм , а потом штроба заделывается цементным раствором.

Параллельно с этими работами производится установка электрощитка, в котором располагаются электросчетчик, автоматы, УЗОТ и другие устройства управления электрической сетью.

В предусмотренных проектом местах монтируют распячные коробки, выключатели и розетки. Стоит отметить, что современные требования к монтажным работам четко регламентируют способ соединения проводов. Это в обязательном порядке должны быть клеммы, — скрутка и пайка не допускаются.

На заключительном этапе производится монтаж осветительных приборов и подключается мощная бытовая техника – духовой шкаф, стиральная и посудомоечная машины, сушилки. Готовая проводка проверяется под нагрузкой на предмет утечки тока и только после этого сдается заказчику.

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