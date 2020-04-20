Респиратор 3м 8112

Для обеспечения защиты дыхательной системы от попадания аэрозолей и пыли рекомендуется купить 3м 8112 респиратор — изделие, относящееся к экономическому классу, но при этом превосходно справляющееся со своими функциями.

Особенности респиратора 3м 8112

Изделие имеет широкий спектр применения. Оно используется при проведении:

строительных работ;

отделки;

мероприятий по монтажу и демонтажу оборудования и конструкционных элементов;

различных процессов на производстве, сопровождающихся образованием большого количества пыли и газов.

Респиратор представляет собой закрытую маску, выполненную в форме чаши. Внутренняя её часть выполняется из гипоаллергенного материала, благодаря чему ношение устройства возможно всеми людьми без исключения.

Конструкцией респиратора 8112 предусмотрен носовой зажим со специальной прокладкой, впитывающей пот. Лямки изделия являются эластичными, в местах их крепления для обеспечения большей надёжности применяются железные скобы.

Наличие параболического клапана обеспечивает лёгкость дыхания даже во время серьёзных физических нагрузок.

Преимущества изделия

Респиратор имеет немало плюсов:

удобная форма;

устойчивая к смятию конструкция, обеспечивающая просторное внутреннее пространство в сочетании с плотным прилеганием к лицу;

наличие носового зажима, позволяющего надёжно зафиксировать маску;

использование при изготовлении материала, не вызывающего аллергических реакций даже во время длительного ношения;

возможность применения в условиях как повышенной, так и пониженной температуры воздуха;

крепление оголовья в четырех точках, что обеспечивает дополнительную надёжность.

Выбор респиратора

Приступая к выбору респиратора, следует понимать, что процесс это основательный: важно понимать как цель его использования, так и специфику.

Если устройство планируется использовать при выполнении малярных работ, надо заранее знать, какие краски будут использоваться: если порошковые, то будет нужен противоаэрозольный респиратор, если на водной основе, то с защитой от выделяющихся испарений, если на основе распылителя – с фильтрами, способными противостоять органическим парам.

Если заранее известно, что к использованию респиратора прибегать придется часто, выбор лучше остановить на многоразовой маске, оснащенной сменными фильтрами, что даст возможность сэкономить средства.

В случае, когда известно, что помещение является хорошо вентилируемым, достаточно облегченного респиратора, именуемого полумаской. Но если предстоит работа в закрытом помещении, нужно обеспечить дополнительно защиту слизистой оболочки глаз, а с этим лучше всего способна справиться закрытая маска: в данном варианте внимание лучше обратить на устройства с химическими патронами, оборудованными специальными индикаторами, сигнализирующими о скором завершении срока действия элемента.