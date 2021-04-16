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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Дома, бани, бытовки » Современные проекты домов из бруса

Современные проекты домов из бруса

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Строительство домов из дерева всегда было и будет популярным, так как дерево является универсальным природным материалом.

Строительство домов из дерева всегда было и будет популярным, так как дерево является универсальным природным материалом. Проекты домов из бруса стали более популярными после того как акценты из бетонных городских джунглей начали плавно перемещаться в сторону загородной жизни в тиши, вблизи чистого воздуха, приятной природы. В таком месте хорошо дышать и хорошо жить. Деревянное зодчество – это не только современные тенденции, но и опыт прошлого, которое для нашего человека является очень важным. Также не стоит забывать о целебных свойствах дерева. Именно поэтому проекты домов из бруса – это не только полезно и востребовано, но и очень актуально.

Если вы являетесь молодой семьей, желающей построить свой собственный дом, но у вас недостаточно финансовых средств, то государство готово оказать вам материальную помощь в виде материнского капитала. Более подробно об этом можно прочитать на сайте https://mirdomov.spb.ru/klientu/matkapital.

Основные особенности домов из бруса

Находится в деревянном доме не только приятно, но и комфортно. Что можно считать главным достоинством такого жилища? Экологическую чистоту, которой порой так не хватает нашим городским квартирам. Если вы построили дом из бруса, то в нем всегда будет прекрасный температурный баланс, дом будет «дышать», а влажность внутри помещения будет автоматически регулироваться. В холодную пору в доме очень тепло, а в жару – наоборот, прохладнее. Атмосфера будет очень комфортной и восстанавливающей энергию и силы.

Важно помнить о том, что лиственные и хвойные породы деревьев благоприятно влияют на человеческий организм, а именно активно очищают воздух, нейтрализуют сигаретный дым. Также хвойная древесина имеет уникальные бактерицидные качества, ведь в процессе ароматизации воздуха в ней гибнет большая часть вирусов и бактерий, которые могут вызывать заболевания.

Хороший дом из дерева будет стоить недорого, если сравнивать его с кирпичным. Цена зависит от технологии производства и породы используемого дерева. Ещё одним важным достоинством можно считать то, что дом из бруса можно построить достаточно быстро. В некоторых случаях, заказчики дольше рассматривают разные проекты домов из бруса, не могут принять решения относительно окончательного варианта жилья, а сам процесс строительства оказывается очень быстрым, ведь дерево очень легко поддается обработке и не зависит от сроков производства работ.

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