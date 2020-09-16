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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Материалы и комплектующие » Монтаж натяжных потолков в Одессе доверяют мастерам komfortcenter.com.ua

Монтаж натяжных потолков в Одессе доверяют мастерам komfortcenter.com.ua

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Опубликовал: Алексей Морозов
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komfortcenter.com.ua
Компания КомфортЦентр—лидер по предоставлению услуг ремонта и монтажа, предлагает своим клиентам широкий выбор натяжных потолков по приятной цене. Осуществляем

Компания КомфортЦентр—лидер по предоставлению услуг ремонта и монтажа, предлагает своим клиентам широкий выбор натяжных потолков по приятной цене. Осуществляем бесплатный замер на объектах в Одессе и пригороде. Сделать заказ вы можете на нашем сайте или у замерщика. Быстрый и качественный монтаж натяжных потолков в Одессе только с мастерами komfortcenter.com.ua занимает не более трех дней, проверено экспертами.

Установка натяжного потолка без швов, любыми материалами: глянец, мат, сатин.

Наши мастера готовы смонтировать натяжной потолок без швов, аккуратно и в назначенный срок. У нас вы можете заказать монтаж натяжного потолка из таких материалов: сатин, мат, глянец.

Матовая отделка не привлекает к себе внимание, с виду напоминает свежий оштукатуренный потолок. Такую поверхность оценят приверженцы классического стиля в интерьере. Матовые потолки устанавливают в спальнях, детских комнатах для создания атмосферы покоя.

Глянцевые полотна визуально увеличивают пространство помещения за счет отражающего эффекта. Такая поверхность представлена в богатой цветовой палитре, идеально дополнит интерьеры развлекательных заведений, кафе, фитнес-клубов. Также зеркальный натяжной потолок красиво дополнит кухню в доме, офисе.

Сатиновые натяжные потолки одесса поселок котовского выглядят очень привлекательно. Благодаря перламутровому эффекту они способны менять свой цвет в зависимости от падения солнечных лучей. При правильно подобранном освещении такая поверхность способна внести настроение праздника в интерьер.

При монтаже работаем с полотном шириной: 3,20 м, 4 м и 5 м.

Монтаж конструкции состоит из установки металлопрофиля и поверхности, которая на нем размещается. У нас можно заказать монтаж натяжного потолка под ключ шириной 3 м, 4 м, 5 м.

Работаем с любой площадью объекта и сложностью конструкций.

Мы также готовы установить натяжные потолки одесса таирово в помещениях с самой разной площадью. Опыт и профессионализм мастеров дает возможность осуществлять монтаж сложных конструкций:

  • зеркальные;

  • криволинейные;

  • волнообразные;

  • радуга;

  • 3-D.

Всевозможный декор, дополнительное освещение, фотопечать и другие оригинальные задумки мы можем воплотить по заказу клиента.

Устанавливают натяжные потолки мастера с 12 летним опытом работы.

Специалисты КомфортЦентр занимаются установкой натяжных потолков любых размеров для разных типов помещений — дома, офиса, развлекательных центров, спа-салонов с 2008 года.

Работаем с немецкими материалами натяжных потолков Renolit, Pongs.

По своим эксплуатационным свойствам, натяжные поверхности имеют много достоинств. Поверхность легко очищается от загрязнения, не деформируется со временем. Качественные натяжные потолки не воспламеняются и предотвращают залив помещения. КомфортЦентр работает с производителями немецких потолков Renolit, Pongs, срок службы которых — до 10 лет.

При монтаже натяжных потолков используем расходные материалы, фурнитуру, декоративные вставки только премиум качества.

Для установки натяжных потолков наши специалисты работают на качественном оборудовании. Команда мастеров заказывает фурнитуру, декоративные элементы и другие стройматериалы у проверенных производителей премиум-класса.

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