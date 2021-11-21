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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Каменный шпон: преимущества натуральных материалов в интерьере

Каменный шпон: преимущества натуральных материалов в интерьере

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
flatstone.pro
Каменный шпон — настоящая революция в отделке интерьеров.

Каменный шпон — настоящая революция в отделке интерьеров. Материал тонкий, как бумага, простой в установке, легкий и полностью водостойкий. Настенные покрытия, которые сегодня используются в современных интерьерах, очень часто включают этот материал.

Как делают каменный шпон

Каменный шпон, доступный в ассортименте www.flatstone.pro, изготавливается из кристаллического сланца, который имеет способность расслаиваться на слои толщиной от 1 до 10 мм. В таких сланцах часто есть один конкретный материал, который можно извлечь из них. Использование современных технологий позволяет получать слои толщиной 0,1 - 2 мм. Такие слои сочетаются со стекловолокном с помощью полиэфирных смол. В результате готовый материал приобретает компактную структуру, но в то же время он становится очень гибким и эластичным.

Особенности каменного шпона

Облицовка из шпона уникальна. Все накладки разные, но все они имеют толщину от 1 до 3 мм и чрезвычайно прочны. Облицовка дает очень естественный эффект, стены выглядят так, как будто сделаны из настоящего камня. Покупатели могут выбирать из бесчисленного множества оттенков и раскладок.

Неровная поверхность шпона заставляет падающий на него солнечный свет создавать очень интересные световые эффекты. На ощупь он практически не отличается от натурального камня. Он прочный и устойчивый к повреждениям, что делает его универсальным материалом.

Использование каменного шпона

Этот материал можно использовать для облицовки стен, но лучше всего он смотрится, если покрыть им только одну стену. Также можно использовать его:

  • в качестве облицовки камина,
  • в качестве материала для отделки подоконников,
  • кухонных столешниц,
  • столешниц для ванных комнат.

Благодаря своей легкости его можно использовать везде, где использование камня невозможно или может быть проблематично.

Монтаж каменного шпона

Обшивка поверхности шпоном очень похожа на поклейку обоев. Все, что нужно сделать, это выбрать необходимое количество облицовки, разрезать ее ножницами или механическим резаком и приклеить к стене. Для склеивания можно использовать большинство клеев, применяемых в строительстве.

В рыночном предложении представлены несколько производителей шпона, благодаря которым любой дом может приобрести совершенно другой характер.

Как правильно выбрать шпон для интерьера?

Каменный шпон бывает самых разных видов. Выбор подходящего должен быть продиктован прежде всего особенностями интерьера, в котором планируется его разместить. Для небольших помещений лучше всего подойдет светлый рисунок камня. Такие оттенки привнесут легкое осветление и сделают интерьер более теплым.

Однако в случае больших помещений, когда нет необходимости заботиться об оптическом люфте, мозаичный шпон будет идеальным решением.

Выбор каменного шпона также должен определяться желаемыми свойствами. Мраморный шпон будет очень элегантным, а гранит устойчивым к пятнам.

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