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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 01 » Бильярд – игра на все времена и для любого человека

Бильярд – игра на все времена и для любого человека

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Яндекс
Бильярд – универсальная игра для людей любого возраста. Только так можно охарактеризовать бильярд! Это развлечение с многолетней историей и множеством легендарных игроков.

Бильярд – универсальная игра для людей любого возраста. Только так можно охарактеризовать бильярд! Это развлечение с многолетней историей и множеством легендарных игроков. Несмотря на то, что правила и тактика бильярда практически не меняются, все равно система незаметно совершенствуется.

Появляются новые вариации розыгрыша партий, модернизируются кии, оттачивается лоск столов и их покрытия. Для успешного матча очень важна непринужденная обстановка, достаточный простор, ненавязчивое и мягкое освещение со всех сторон. И конечно, доброжелательная зрительская аудитория!

Феерия полезности бильярда

С ранних лет и до седых волос, любители этой игры находятся поблизости от всего, что связано с бильярдом. Уникальность развлечения состоит в том, что оно не требует максимальных физических нагрузок, но и не дает расслабиться, пока еще имеются шары на сукне.

Средняя продолжительность матча из нескольких партий составляет час-полтора. За такой промежуток времени каждый соперник наматывает вокруг стола несколько километров шагов. Сложные позиции заставляют бьющего принимать витиеватые позы, что развивает практически все мышцы тела.

Сосредоточенность на ударе, тренировка пальцев и тактический расчет: все это полностью занимает как мышление, так и периферическую нервную систему. Партии могут развиваться по фееричному сценарию, проигрыши легко чередуются с победами. Незаметно у человека развивается быстрая реакция при неожиданностях, а еще колоссальная стрессоустойчивость. Соединение физического и умственного труда становится причиной многолетия игроков.

Где насладиться качественным бильярдом под Петербургом

Большим спросом пользуется бильярд в Выборгском районе на базе загородного клуба «Ленинское». Здесь сделано все, чтобы посетители прочувствовали атмосферу азарта и безмятежного комфорта. К добротным столам и игровому оснащению добавляется отличный сервис с уютными залами. Сделано все возможное, чтобы обстановка располагала к веселому времяпрепровождению.

Владельцы заведения рады каждому заинтересованному клиенту. Для удобства игроков можно составить расписание посещений. Завсегдатаев клуба порадует долгосрочный абонемент с приятными скидками. Бильярдом занимаются мужчины и женщины, а в этом заведении обязательно понравится всем. Может вскоре число завсегдатаев лишь увеличится.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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