Переезд без стресса: как профессионально перевезти вещи по Москве

Переезд - это всегда стресс и хлопоты. Нужно не только найти новое жилье, но и перевезти туда вещи. Часто люди сталкиваются с проблемой транспортировки личных вещей при переезде. В таких случаях оптимальным решением является обращение в специализированную компанию, которая профессионально и с максимальной ответственностью подойдет к вопросу перевозки вещей по Москве и округу.

Особенности упаковки вещей для транспортировки

Перед транспортировкой вещи необходимо правильно упаковать, чтобы избежать поломки и повреждения. Для этого подойдут картонные коробки, деревянные ящики, мешки и чехлы. Особо хрупкие и ценные предметы (зеркала, картины, аудио-видео техника) нужно упаковать отдельно с прокладками из пенопласта или пупырчатой пленки.

Мебель и крупногабаритные вещи фиксируют ремнями или упаковочной лентой, чтобы исключить смещение и качание во время транспортировки. Упакованные ящики и коробки маркируют в соответствии с тем, что внутри, для удобства разгрузки.

Выбор транспорта и организация доставки

Для перевозки вещей на небольшие расстояния подойдет легковой автомобиль. Для транспортировки имущества по всему городу лучше заказать грузовое такси или микроавтобус.

При выборе транспорта важно учитывать объем вещей, чтобы все поместилось, расстояние и удобство подъездных путей. Для крупногабаритных или тяжелых предметов может потребоваться спецтехника - манипулятор, кран и т.д.

Профессиональные услуги грузоперевозок компании «Байкал Сервис»

Компания «Байкал Сервис» предоставляет полный комплекс услуг по перевозке вещей в Москве и области:

переезды по Москве и области;

междугородние перевозки вещей;

услуги грузчиков - погрузка, разгрузка, подъем на этажи;

предоставление транспорта - от легковых машин до фур и спецтехники;

упаковка вещей по желанию клиента.

У компании большой автопарк из 30 единиц техники и штат профессиональных водителей и грузчиков. Все сотрудники опытные, ответственные, аккуратные.

Цены на услуги доступные, можно заказать как полный комплекс работ по переезду, так и отдельные услуги, например, только машину с водителем.

Как заказать услуги компании

Чтобы заказать услуги грузоперевозок «Байкал Сервис», достаточно оставить заявку на сайте или позвонить по телефону +7 (495) 995-08-09. Менеджеры ответят на все вопросы, помогут подобрать оптимальный вариант и рассчитать стоимость.

Заключение

Переезд - всегда стресс для всех членов семьи. Чтобы максимально облегчить этот процесс, стоит доверить транспортировку вещей профессионалам. Компания «Байкал Сервис» выполнит перевозку оперативно, с сохранностью имущества и по доступной цене.