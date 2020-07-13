Лучшие модели жакетов для прогулок по Санкт-Петербургу

Жакеты – универсальная вещь для любой модницы Санкт-Петербурга. Эту деталь гардероба можно комбинировать с брюками, юбками, платьями, сарафанами и даже с джинсами. Эксклюзивный жакет позволит создать массу вариантов модного лука. Если вы приобретете несколько женских пиджаков разных расцветок и фасонов, то можете забыть про проблему о том, что. Какие модели наиболее модные в текущем сезоне?

Это такие варианты женских пиджаков:

классика;

оверсайз;

асимметрия;

без рукавов;

укороченный вариант.

Эти и другие модные жакеты вы без труда найдете на страничках сайта https://hoolly.ru/zhakety. Есть вечерние варианты и для прогулок по городу на каждый день.

Твой новый модный лук: какой он

Теперь расскажем о модных трендах более подробно. Классические женские пиджаки продолжают бить рекорды популярности. Это объясняется достаточно просто. Классический полуприлегающий жакет можно надевать на работу и использовать для прогулок вечером, в выходные дни. Несколько моделей в стиле классика обязательно есть в гардеробе любой уважающей себя модницы.

Теперь о моделях оверсайз. Причина их популярности – необычность и предельная стильность внешнего вида. Такой лук был на пике моды в восьмидесятых. Теперь эта тенденция снова вернулась. Особенность изделия – линия плеч увеличена.

Ассиметричные женские пиджаки – это продукт фантазии смелых и креативных дизайнеров. Они подходит для людей, которые любят нестандартные идеи, различные эксперименты со стилем.

Жакеты укороченного типа – это коротенькие аккуратные пиджачки, у которых есть рукава, но отсутствует воротник. Особого внимания заслуживают модели без рукавов. Такая тенденция держится на плаву длительное время, но, похоже, сдавать свои позиций в модном рейтинге не собирается.

Несколько трендовых вариантов ношения пиджаков

Жакет – это легкая одежда на прохладную погоду, шьется из различных тканей. Главный плюс женского пиджака заключается в том, что он балансирует на грани мужского и женского стиля. Вещь выглядит в зависимости от покроя и сочетания с другой одеждой по-разному. Один и тот же жакет можно применить и для делового стиля, и для дружеской вечеринки. Конечно, не обойтись без данной детали гардероба питерским модницам, любящим частые прогулки по городу. Так как в Санкт-Петербурге часто бывают пасмурные дни и ненастная погода, без уютного пиджачка вам не обойтись.

Приведем несколько примеров луков на каждый день. Эти варианты одобрены дизайнерами и другими специалистами по модному стилю. Итак:

Классический жакет в клетку плюс платье А-силуэта. Такой лук уместен для офиса, но не чересчур официальный, поэтому подходит и для прогулок по городу.

Жакет-смокинг и укороченные брюки. Этот вариант подходит для женщин, которые хотят быть элегантными, но без экстравагантности и вычурности.

Жакет в клетку плюс изделие с принтом. Здесь тоже получается изящное разбавление офисного стиля какой-то более легкой вещью с оригинальным узором или той же клеткой, но другой разновидности.

Благодаря разнообразию моделей современных жакетов вы всегда сможете выглядеть стильно. Имея в гардеробе один, а лучше 2-3 стильные пиджака, можно каждый день выглядеть совершенно по-новому.