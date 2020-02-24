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Питерец.ру » Статьи » Мода и красота » Одежда » Как выбирать мужские кроcсовки

Как выбирать мужские кроcсовки

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Опубликовал: Алексей Морозов
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© CC0
Прежде чем идти в магазин и бездумно гулять между стеллажами, необходимо определиться с тем, что планируется искать.

Прежде чем идти в магазин и бездумно гулять между стеллажами, необходимо определиться с тем, что планируется искать. Ведь мужские кроссовки сейчас представлены в огромном ассортименте и различных ценовых вариациях. Именно поэтому перед покупкой стоит определиться в пяти пунктах для выбора.

1. Бренд.

Когда говорят о кроссовках, сразу вспоминаются женские или мужские кроссовки Адидас, Reebok, Puma, Nike. Их рекламируют знаменитости, советуют профессиональные спортсмены и представляют на своих витринах уважающие себя магазины. Их модели представлены в разных ценовых категориях и всегда на слуху. Но высокая цена и бренд не всегда являются показателем удобства. Может случиться, что человеку подойдет совершенно неизвестная и недорогая марка, в которой будет присутствовать ощущение полета. Тут нужно мерить и искать.

2. Цель покупки.

Определитесь, для чего собираетесь совершить покупку. В зависимости от сферы применения модели будут иметь различную массу, материал изготовления, дизайн. Так, повседневные кроссовки должны быть легкими, эластичными, хорошо вентилируемыми, не маркими. Материал должен быть мягким, чтобы проводить в такой обуви большую часть дня было удобно.

Если же обувь подбирается под занятия спортом, также обязательно нужно определиться со сферой. Кроссовки для занятий бегом и игры в футбол кардинально отличаются друг от друга. В данной ситуации лучше проконсультироваться у знающего человека. В спортивных магазинах продавцы могут помочь в решении данного вопроса.

Ко всему прочему, стоит учитывать время года. Покупать полностью закрытые и не дышащие кроссовки на лето, или тонкие сетчатые – на зиму глупый поступок и пустая трата денег.

3. Материал.

Верхняя часть кроссовок чаще всего изготавливается из синтетической кожи. Ее разрабатывает производитель специально, дабы установить свой стандарт качества. И это один из главных показателей марки. Второе, на что нужно обратить внимание – из чего изготовлена подошва. Обычно это резина разной степени жесткости, что зависит от сферы применения обуви. Также используют наполнитель из полиуретана или пенных гранул. Ну и внутренняя часть кроссовок, обеспечивающая мягкость и удобство стопы.

4. Цвет.

Многообразие палитры при походе в магазин поражает. Можно найти любые цветовые сочетания – от стандартных до самых странных и диких. Но стоит помнить, что при выборе повседневных кроссовок необходимо опираться на имеющийся гардероб. Так, спокойная гамма черных, серых, синих и коричневых цветов всегда подойдет. А белые кроссовки – обувь на все времена и классика жанра. Каждый, считающий себя модным парень, должен иметь одну пару белых кроссовок.

5. Размер.

Обувь нужно мерить и не раз. Случается, что одинаковые размеры разных брендов в реальности различаются. Именно поэтому заказ такого рода покупок через интернет бывает удачным не всегда. Необходимо полностью осмотреть обувь, пощупать, проверить швы, померить, пройти пару шагов. Ничего не должно тереть, давить и доставлять дискомфорт. Ощущение голой стопы приветствуется. Только тогда можно комфортно себя чувствовать и выполнять повседневные обязанности.

Выбор правильной, удобной обуви – залог здоровья и хорошего настроения.

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