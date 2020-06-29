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Питерец.ру » Статьи » Мода и красота » Маникюр в жизни девушек

Маникюр в жизни девушек

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Маникюр стал уже неотъемлемой частью жизни для многих девушек.

Маникюр в Алматы стал уже неотъемлемой частью жизни для многих девушек. Некоторые не следят ни за какими модными тенденциями и просто делают его на свой вкус, но это не относится к модницам, которые предпочитают следовать новым тенденциях абсолютно во всем. Так что же актуально в этом сезоне?

Короткие ногти

Безусловно многие девушки хотят себе длинные ногти, можно сказать это мечта детства. Но этот тренд уже не актуален. Сейчас идет совсем противоположная тенденция – короткие ногти. Это не только красиво смотрится, но и очень удобно при выполнении даже самых простых действий.

Без покрытия

В этом сезоне девушка без покрытия гель лаком не будет слышать в свой адрес вопросы про то, почему у нее нет красивого маникюра. Новые тенденции этого года заключаются в минимализме. Ногти даже без покрытия могут смотреться красивыми и ухоженными, если сделан аппаратный маникюр.

Французский маникюр

Французский маникюр можно по праву считать классикой. Он не выходит из моды уже на протяжении долгого времени, считается воплощением нежности. Можно проявить фантазию и сделать маникюр не в стандартных цветах, а в более ярких и насыщенных. Очень примечательно, что верхняя полоска должна быть очень тонкой, еле заметной.

Жемчуг

В прошлом году были очень актуальны украшения с жемчугом. Это различные серьги, заколки для волос, резинки. Видимо девушкам очень понравилось то, как жемчуг красиво дополняет любой образ, поэтому решили перенести этот тренд и на маникюр. Жемчуг прибавит шика и гламура любому маникюру. Конечно это не очень удобно в жизни, поскольку ногти будут за все зацепляться, но модниц это точно не остановит.

Геометрия

В этом сезоне в тренде будет геометрия, преимущественно точки и прямые линии. Не стоит делать из них какие-то сложные рисунки. Красиво и модно будут смотреться минималистические дизайны. Важно, чтобы дизайн был контрастным и не перебивал основной цвет.

Анималистический дизайн

Те кто утверждает, что анималистические дизайны уже давно вышли из моды очень сильно ошибаются. Животные принты стали актуальными как в одежде, так и в маникюре. Причем здесь будет поощряться полет фантазии, чем ярче и необычнее это будет выглядеть, тем лучше. Такой дизайн будет выглядеть довольно необычно и свежо, он точно не сможет надоесть за пару дней. К тому же хорошо будет дополнять любой образ.

Матовое покрытие

Тенденция на матовый маникюр вновь возвращается. Дизайнеры советуют использовать его в сочетании с другими модными дизайнами, желательно ярких цветов. Конечно в жизни не очень удобно такое покрытие, поскольку оно быстро пачкается. Но сам маникюр выглядит очень красиво и элегантно.

Разноцветное покрытие

Не всем нравятся яркие цвета и разнообразные дизайны, кто-то является фанатом минимализма и стиля. Для таких любителей отлично подойдет новый тренд, который включает в себя покрытие всех ногтей разными цветами. Преимущественно это какие-то не яркие, спокойные цвета. Очень красиво будет смотреться такой маникюр в матовом варианте.

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