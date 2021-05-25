Необычное использование предметов, или чем могут быть полезны уличные флагштоки?

Человечество стало задумываться о возможности необычного использования вещей сравнительно недавно. Эпоха всеобщего потребления привела к тому, что в каждом доме накопилось множество предметов, переизбыток которых становится трудно не заметить. Прежде, чем выкинуть вещь, списанную на работе или мешающую дома, подумайте, а может быть ее можно применить с пользой для какого-нибудь дела, сэкономив при этом свои деньги, а также расход природных материалов или результатов чужого труда.

Например, если портновский манекен больше не нужен в мастерской, то его можно использовать как вешалку для одежды, головных уборов и украшений. Сломанные грабли можно использовать как держатель для бокалов. А алюминиевые уличные флагштоки применяются для отвода молнии. Их хорошо устанавливать рядом с невысокими домами, которым необходима защита во время грозы. Старую лодку можно подвесить на веревках под потолком и использовать в качестве кровати-люльки для взрослого.

Не выкидывайте старую деревянную лестницу, превратите ее в полку для книг. Кухонный безмен станет незаменимой деталью интерьера, на которой можно хранить полотенца. Если ребенок вырос из детской кроватки, сделайте из нее письменный стол. Старые резиновые сапоги можно использовать на даче в качестве кашпо, установив в них растения с длинными стеблями. А новая канистра для бензина легко заменит вазу.

Переходя к более простым вещам, которые также найдут применение в домашней жизни, можно вспомнить о фильтрах для кофе. Они превосходно моют окна, не оставляя разводов. Не выкидывайте старый или надоевший крем для рук. Просто смажьте им свою кожаную обувь, и она будет выглядеть как новая. Закрепите изношенный мячик для тенниса на стене, сделайте в нем прорезь и используйте как держатель для различных предметов. Открывалки от алюминиевых банок из-под напитков можно применить в качестве крепления для картин, которые нужно повесить на стену.

Современный человек старается сделать окружающий мир чище, чтобы у потомков было больше поводов для радости. Поэтому поиск необычного применения вещей является очень полезным занятием. Кроме вопросов сохранения экологии, такой поиск будет способствовать развитию умственных и творческих способностей, а также позволит интересно проводить время всем членам семьи при обсуждении возможности применения надоевших вещей.