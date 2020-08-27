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Питерец.ру » Статьи » Дом, семья, дети » Услуги » Новый год - дома или в гостях

Новый год - дома или в гостях

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
© CC0
Каждый год, канун Нового года каждый задумывается о том, как встретить наступающий год

Каждый год, канун Нового года каждый задумывается о том, как встретить наступающий год. И в гостях хорошо, и дома замечательно. Так где же праздновать? Разберём все плюсы и минусы каждого варианта.

Данную подборку для нас подготовил магазин новогодних костюмов в Питере.

Если все же решили пойти в гости то нужно обсудить время, что принести с собой, как добраться домой если нет возможности заночевать на месте и многие другие вопросы. Все эти нюансы просто исчезают при праздновании дома. Большим минусом домашнего праздника является приготовление блюд. Гораздо проще пойти в гости и наслаждаться праздником без измученного готовкой вида и кучи грязной посуды на утро.

Что же касается детей, то нужно подумать, чем они будут заниматься в то время, когда взрослые веселятся. Ведь зачастую детворе скучно смотреть старые фильмы или часами сидеть за столом. Хорошо, если у друзей есть дети. Но если таковых не наблюдается то необходимо чем-то занять свое чадо. Варианты много, но зачастую выбирают стандартные:

  • просто посадить за мультфильмы;
  • взять с собой свои игрушки;
  • пригласить аниматоров;
  • занять раскрасками, попросить что-то нарисовать и так далее.

Гораздо больше можно придумать интересного с детьми дома. Можно поручить им "важную миссию" по оформлению новогодней елки, украсить свою комнату по собственному усмотрению (что несомненно приведет их в восторг). Также можно вместе приготовить какое-то креативное блюдо. Устроить квест с разными заданиями, головоломками, подарками.

Несомненным плюсом встречи Нового года дома, является то, что создаётся неповторимая атмосфера семейного соединения, дружности, разговоров о том что было хорошего и плохого в этом году, чем он запомнился, вспомнить смешные ситуации каждого члена семьи и так далее. Этого не добиться находясь в гостях.

Можно пригласить аниматоров домой и устроить совместное развлечение. Если нет возможности оплатить аниматоров, всегда есть вариант нарядить папу Дедом Морозом (или попросить друга/соседа). Для этого необходимо будет приобрести костюм Деда Мороза и устроить детям незабываемые впечатления.

Выбор всегда остаётся за каждым, как и где встретить праздник. Главное сделать его незабываемым. Делайте фото и видеосъемку на память!

Когда вы постарались над каждым пунктом в списке, чтобы всё прошло идеально. Осталось только сохранить эти бесценные моменты.

Проведите этот праздник счастливо и незабываемо в кругу своей семьи! Цените каждый миг!

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