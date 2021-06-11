3 самых неверных знака зодиака

Можно ли предугадать, как расположение планет влияет на формирование моральных ценностей человека? Не исключено, что звездное влияние формирует не только черты характера, но и предрасположенность к легким знакомствам, разностороннему общению и случайным связям. Зачастую контактные люди отличаются веселым нравом, легкостью общения, привлекательностью и желанием всем понравится. Но есть обратная сторона медали – за напускным дружелюбием скрывается поиск новых любовных ощущений или идеального партнера. Всеобщие любимчики мало заботятся о чувствах близких и родных, ими движет жажда приключений и ярких впечатлений. Кто же они – полигамные звездные обольстители или случайные жертвы зодиакальных дат?

#3 Весы

На третьем месте рейтинга самых неверных знаков зодиака – скромные и застенчивые Весы. Своих воздушных подопечных Венера щедро одарила искусством «бесконтактного соблазнения». В арсенале этих красавцев есть все – от отчаянной стрельбы глазами до томных ночных прогулок. Но не спешите падать к ним в объятия быстро и сразу.

Весы – знак душевного равновесия и стабильной гармонии. Для них важно иметь правильные и непоколебимые отношения. Любой конфликт может заставить их усомниться в выборе партнера. Весам трудно решиться на окончательный разрыв, поэтому кратковременные утешение и поддержку они попытаются найти в чужих объятиях, нисколько не заботясь о чувствах второй половинки. И с легкостью оправдают свой поступок обидами на вас. Когда конфликт мирно исчерпан, перед вами снова появляется ласковый, нежный котик с невинными глазами без тени раскаяния.

Но, есть плюс. В характере Весов нет места спонтанности. Пока они будут думать «могу ли я, хочу ли я, буду ли я….», пройдет время и потенциальная «любовь» скроется за горизонтом.

#2 Близнецы

Второе место в ТОП-рейтинге звездных изменщиков достается непоследовательным Близнецам. Представители этого знака зодиака понимают верность как ограничение личной жизни. Живя по принципу «нет скуке и однообразным правилам», они быстро увлекаются новыми знакомствами, искусно флиртуют, характеризуются непостоянными связями и переменчивым настроением.

На измену харизматичных Близнецов тянут семейные проблемы или усталость от спутника. Если беспринципный ловелас пошел налево, значит почти готов к кардинальным изменениям жизни, но еще сам не уверен, что хочет на самом деле. Это люди сиюминутных решений и спонтанных, часто лишенных логики, поступков. Зато их измены отличаются постоянством вкуса – эмоциональные бури и громкие расставания чередуются с романтическим ужином и душещипательными признаниями в любви.

Переделать типичного Близнеца нереально, но можно аккуратно «повернуть» назад. В отношениях чередуйте заботливую любовь с отстраненным безразличием – сегодня холодный игнор, а завтра страстная ночь. Эмоциональные качели создадут необходимый им тонус настроения и надолго обеспечат нужными впечатлениями.

#1 Скорпионы

Первое место рейтинга самых любвеобильных знаков зодиака по праву занимает яркий и экспрессивный Скорпион. Чувственный и несдержанный, страстный и эгоцентричный, харизматичный и обаятельный представитель огненной стихии привык брать то, что хочет, быстро и сразу. Он мгновенно увлекается предметом обожания, добивается взаимности любой ценой и также быстро остывает после достижения цели.

У измен Скорпиона есть несколько причин – отсутствие восхищения и признания его авторитета, жажда разнообразия, недопонимание с партнером, потеря интереса к существующим отношениям и месть. Представители этого знака зодиака отличаются одной принципиальной особенностью – они не будут искать новую любовь, пока окончательно не покорили старую. В душе каждого Скорпиона живет палач, получающий эмоциональное наслаждение от чужих страданий.

Несмотря на славу самого жестокого и эгоцентричного изменщика, Скорпионы – однолюбы. На завоевание объекта истинного вожделения уходят годы, начиная от далеких наблюдений до знакомства родителей по правилам венецианского этикета. Любимыми Скорпионы дорожат, поэтому мелкие интрижки ими рассматриваются как способ развеять скуку, не более. За предательство от любимого человека они будут мстить – изощренно и самозабвенно изменяя со всеми, кто попадется на глаза.

Прежде чем связать свою судьбу с представителем этих знаков зодиака, помните, кроме чисел рождения, характер формируют другие факторы – воспитание, родительские отношения, семейные принципы и окружение человека.

Источник: https://ru.astrologyk.com/