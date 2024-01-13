Текстуры и материалы: почему они важны для комфорта новорожденных в первые месяцы жизни

Многие родители теряются в огромном ассортименте вещей для младенцев в первые месяцы жизни. На что ориентироваться при покупке? Пожалуй, самое важное – текстура и материал одежды, с которыми будет контактировать кожа малыша. Именно от этого зависит его комфорт, безопасность и здоровье. Сделайте правильный выбор: загляните в магазин одежды для новорожденных, где представлена только качественная и сертифицированная продукция. Обеспечьте малышу уют: выбирайте одежду с заботой о текстуре и материале. Посетите магазин сертифицированных товаров для новорожденных.

Текстура

Она может быть гладкой, шероховатой, мягкой, твердой, рельефной, пушистой и т.д. Текстура влияет на то, как ребенок воспринимает предмет, на его интерес и эмоции. Она также стимулируют тактильные рецепторы в коже, отвечающие за передачу сигналов в мозг. Это способствует развитию нервной системы, моторики, координации, внимания и памяти.

Какие поверхности лучше всего подходят для новорожденных? В первые месяцы жизни рекомендуется предоставлять малышу разнообразие текстур, чтобы он мог исследовать и сравнивать их. Однако учитывайте, что не все они одинаково безопасны. Поверхности бывают слишком:

скользкими;

грубыми;

колючими;

холодными и пр.

Неприятные текстуры вызывают дискомфорт, болезненные ощущения и даже травмы. Поэтому избегайте игрушек или тканей, которые могут повредить кожу, слизистые ребенка.

Отдавайте предпочтение мягким, теплым, приятным на ощупь поверхностям. Они успокоят и расслабят, улучшат настроение и самочувствие младенца. К таким текстурам относятся:

флис;

плюш;

велюр;

махра;

хлопок;

фетр;

мягкая шерсть.

Допускается использовать наряды со слегка рельефной и шуршащей текстурой. Они привлекают внимание, развивают слуховое и зрительное восприятие у новорожденного.

Материалы

Ткани определяют вес, прочность, эластичность, теплопроводность и другие характеристики одежды. Ткань важна для комфорта младенца, так как она контактирует с его нежной кожей, поэтому вещи для новорожденных шьют из натуральных, экологически чистых, гипоаллергенных и дышащих материалов:

хлопок;

лен;

шерсть;

бамбук и т.д.

В их составе отсутствуют вредные вещества, способные навредить здоровью ребенка.

Избегайте синтетических материалов (полиэстер, нейлон, акрил, полиуретан, полиэтилен, поливинилхлорид), которые могут не только вызвать раздражению и аллергию на коже, но и навредить дыхательной системе, вызывая различные болезни.

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